Abogado dice que De León no recuerda quién le sacó la foto en el avión

El senador Leonardo De León no tiene la foto original sobre la que presuntamente se realizó un montaje en el que se colocó una botella de whisky Chivas Regal sobre la mesa.

Así lo dijo Ignacio Durán, abogado del legislador, en declaraciones a El Observador y confirmó a El País, previo a presentar la respuesta en la que no se accede al pedido de la fiscal Sylvia Gari.

La semana pasada la fiscal Gari solicitó a De León que aporte la foto original sobre la que supuestamente se montó la imagen de una botella de Chivas Regal.

"Como le puse en el escrito a la fiscal, si tuviésemos la foto original ya habría sido agregada en la denuncia. Lo que más le importa al senador es que se descubra la falsedad de esta foto", indicó Durán a El País.



Añadió que se trata de "un juicio que no tiene más razón de ser, porque delitos informáticos dijo que es imposible saber cuál fue la primera IP que subió la foto y los que hacen las pericias oficiales dijeron que con la prueba aportada no pueden concluir que sea falsa o no", por lo que "el senador entiende que es seguir dándole largas a un asunto ante la imposibilidad de avanzar".



Al ser consultado por El País sobre si De León recuerda quién fue la persona que lo acompañó en el viaje y le sacó la foto original, Durán dijo a El País que "no lo recuerda, no tiene ni idea. Pasaron muchos años aparte, no lo sabe".

RELACIONADAS "Si viene el desafuero de De León, lo votaría" By EL PAIS "Si viene el desafuero de De León, lo votaría" "Si viene el desafuero de De León, lo votaría" Caso foto viral: fiscal no aceptó clausura y pidió a De León fotos originales del avión By Bruno Scelza Caso foto viral: fiscal no aceptó clausura y pidió a De León fotos originales del avión Caso foto viral: fiscal no aceptó clausura y pidió a De León fotos originales del avión Piden aplazar juicio político a De León By EL PAIS Piden aplazar juicio político a De León Piden aplazar juicio político a De León

El defensor afirmó que si bien "no es una pericia oficial", entienden que "hay un informe bastante concluyente de los técnicos en fotografía de Teledoce, que dicen que la botella está en el aire, que las sombras no coinciden, que las ventanas son rectangulares y en otra parte redondas. Ese informe determinó que la foto era trucha. Con eso y ante la imposibilidad de seguir avanzando, el senador entiende que el tema no tiene razón de ser".

La fiscal Gari no aceptó el pedido de la defensa de De León para que el juicio se cancele, por entender que la captura de pantalla que se presentó en el juicio no es "el archivo adecuado" para periciar. Consideró también que al observar la imagen original se podrá identificar con mayor facilidad si la foto del whisky está trucada o no.



El senador había presentado una denuncia penal contra Guillermo Sicardi, Nicolás Alvarez Moya, el director del semanario “El Bocón” Jorge Bonica, y el exdiputado colorado Leonardo Vinci. Pero posteriormente la retiró. La decisión de dar marcha atrás motivó que Vinci, asesorado por su abogado Andrés Ojeda, evaluara la posibilidad de demandar al integrante de la Lista 711 del Frente Amplio.