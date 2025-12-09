Senadores hicieron un minuto de silencio por el femicidio de una maestra en Treinta y Tres: “No debió ocurrir”

La Cámara de Senadores, en su sesión de este martes, hizo un minuto de silencio por el femicidio de la maestra Natalia Barbat, quien fue asesinada por su expareja el pasado domingo en Treinta y Tres.

La senadora frenteamplista Constanza Moreira fue quien solicitó la moción, tomando la propuesta de la senadora Liliam Kechichián presentada en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género.

"Su vida fue cegada por un acto de violencia femicida, que no debió ocurrir. Natalia Barbat se había mudado, había hecho denuncias y a pesar de eso fue asesinada", expresó Moreira.

"Erradicar la violencia de género es inseparable de la reforma misma de los afectos constitutivos de las relaciones de género tal y como las conocemos", agregó la senadora, citando a la escritora argentina Rita Segato.

"Hoy decimos no a naturalizar estos hechos como propios de la dinámica de los vínculos afectivos, hoy decimos no a la violencia femicida, hoy decimos basta. Como legisladoras y legisladores queremos expresar nuestro dolor y nuestro duelo", concluyó.

La moción fue aprobada por los 27 legisladores en sala, que procedieron a ponerse de pie y permanecer un minuto en silencio en señal de duelo.

Minuto de silencio en Cámara de senadores por el femicidio de Natalia Barbat Foto: Captura de video/Youtube

El femicidio de la maestra Natalia Barbat en Treinta y Tres

Un hombre de 53 años mató a su expareja, Natalia Barbat, este domingo en una estación de servicio Ancap de la ruta 8, en Treinta y Tres.

Tras dispararle a la mujer, con quien tenía dos hijos en común, se disparó a sí mismo. Cuando los doctores analizaron los cuerpos detectaron que el de la mujer ya no tenía signos vitales, pero el del hombre sí.

El agresor fue trasladado a un hospital donde permaneció varias horas internado y con custodia policial, hasta que falleció, según informó Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía local.

Operativo policial en una estación de servicio en Treinta y Tres por un presunto femicidio. Foto: FM Conquistador 97.3

La situación previa al asesinato fue una persecución. Ella llegó a la estación de servicio en su moto. La dejó en la zona de carga de combustible y corrió hacia el local comercial, pidiendo ayuda. Segundos después llegó el hombre en un auto. Primero se bajó y mantuvo una discusión con ella.

Luego, según las fuentes policiales, volvió a su auto y tomó un arma. Los empleados de la estación de servicio llamaron a la Policía. La mujer salió corriendo y entró a una pieza, pero el hombre entró detrás de ella. Cuando llegó la Policía fue que se escucharon los disparos.

El ministro Carlos Negro, en rueda de prensa, dijo este lunes que se trató de "una situación realmente trágica, dramática, de persecución a la víctima que terminó con su vida".

Hubo denuncias previas de violencia doméstica que ameritaron la colocación de una tobillera electrónica, pero las medidas preventivas cesaron en octubre y posteriormente no hubo denuncias.