Un hombre mató a su expareja en una estación de servicio de Treinta y Tres

La Policía de Treinta y Tres investiga un femicidio ocurrido en una estación de servicio frente a la ruta 8. Allí un hombre mató a su expareja y luego intentó suicidarse, aunque en principio no lo logró. Finalmente, el asesino también murió este lunes en el sanatorio donde estaba internado.

Según información primaria a la que accedió El País, el hombre se disparó a sí mismo luego de asesinar a la mujer, pero cuando llegaron los médicos lo encontraron con vida y lo trasladaron a un hospital. "Está en CTI, muy grave", indicaron el domingo las fuentes.

La FM Conquistador, medio del departamento, informó que el episodio ocurrió casi a las 14:00 de este domingo en la Ancap de la ruta 8. El hombre tiene 53 años, y su expareja tenía 45. Ella ingresó primero al local comercial de la estación de servicio, solicitando ayuda, y él detrás.

La radio añadió que había antecedentes de violencia en la pareja. Incluso hasta octubre rigieron algunas medidas de distanciamiento.

La fiscal Ana Segovia es quien llevará la investigación del caso.

Patrullero durante un operativo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Qué se sabe del femicidio en una estación de servicio en la ruta 8

El parte policial primario al que accedió El País indica que "sobre las 13:55 horas" algunos efectivos fueron enviados a la estación de servicio porque había una denuncia acerca de un hombre "descompensado y portando un arma de fuego".

Cuando llegaron los móviles policiales "se escucharon dos detonaciones". El hombre le disparó una vez a la mujer y luego a sí mismo. Emergencias médicas llegaron al lugar y constataron que la mujer ya estaba muerta pero el hombre tenía signos vitales, por lo que fue trasladado "en estado delicado".

El parte policial ratifica que la mujer llegó pidiendo auxilio y, detrás de ella, ingresó su expareja: "Se encerraron en una pieza y luego se escucharon las detonaciones".

Hasta octubre, por denuncias de violencia, "estuvieron bajo control de monitoreo electrónico" pero luego finalizaron las medidas preventivas y no hubo denuncias posteriores.