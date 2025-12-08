Femicidio de una maestra en Treinta y Tres: docentes reclaman que el Estado “llega tarde otra vez”

Una mujer de 45 años fue asesinada a manos de su expareja este domingo por la tarde en una estación de servicio en Treinta y Tres. El hombre intentó quitarse la vida, pero quedó muy grave, fue internado en CTI y finalmente murió este lunes.

La víctima, identificada como Natalia Barbat, era maestra. La Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) emitió un comunicado para hacer llegar su solidaridad a familiares, amigos y colegas de la docente.

“Nos encontramos ante un femicidio. Hoy asesinaron a la maestra Natalia Barbat. Esta situación nos interpela sobre la violencia patriarcal y la responsabilidad del Estado que llega tarde otra vez”, expresó la Federación en el comunicado publicado este domingo.

“Rechazamos toda forma de violencia basada en género. Hoy nos duele Natalia y nos duele la violencia que nuevamente golpea a la escuela pública uruguaya. Seguiremos en la lucha por un Uruguay más justo e igualitario en el que ninguna mujer más sea víctima de esta realidad cuyas cifras son alarmantes”, cerró la FUM-TEP.

La Asociación de Maestros de Treinta y Tres emitió un comunicado en la misma línea: "Rechazamos toda forma de violencia basada en género y exigimos el fortalecimiento urgente de las políticas de prevención y protección para que ninguna mujer más sea víctima de esta realidad. Por Natalia. Por todas. Ni una menos".

Recientemente, Barbat había participado del certamen de belleza Señora de las Cuatro Décadas. Desde la organización del concurso también emitieron un sentido mensaje de despedida.

Señora de las cuatro décadas despide a Natalia Barbat Foto: Facebook

"Hoy despedimos con profundo dolor a una mujer cuya gracia, fuerza y presencia iluminaron el camino de quienes compartieron con ella las cuatro décadas", expresa el comunicado.

"Su partida nos deja un silencio lleno de amor, admiración y agradecimiento por todo lo que entregó en la vida. Que su recuerdo permanezca como inspiración eterna y que la serenidad abrace a su familia, amigas y a toda la comunidad que hoy la llora", cierra.

Lo que se sabe del femicidio en Treinta y Tres

Según información primaria a la que accedió El País, el episodio ocurrió casi a las 14:00 de este domingo en la Ancap de la ruta 8. Allí un hombre mató a su expareja y luego se disparó a sí mismo.

Ella ingresó primero al local comercial de la estación de servicio, solicitando ayuda, y él detrás. El hombre se disparó a sí mismo luego de asesinar a la mujer, pero cuando llegaron los médicos lo encontraron con vida. Fue trasladado a un hospital donde permaneció varias horas internado y con custodia policial, hasta que falleció, según informó Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía local.

Operativo policial en una estación de servicio en Treinta y Tres por un presunto femicidio. Foto: FM Conquistador 97.3

Las fuentes consultadas por El País añadieron que la pareja tenía dos hijos, uno de 26 años y uno de 13. El menor fue entregado en las últimas horas a su abuela materna en medio de la conmoción por el fallecimiento de la madre.

Ahora el caso tiende a cerrarse a nivel policial, porque el femicida murió. De todas formas, se intentarán esclarecer las circunstancias del hecho.

Por ejemplo, quedan por analizar dos celulares que se encontraron en la escena del crimen.

La radio local FM Conquistador informó que había antecedentes de violencia en la pareja. Incluso hasta octubre rigieron algunas medidas de distanciamiento.

La fiscal Ana Segovia es quien llevará la investigación del caso.