Murió el femicida de Treinta y Tres: se disparó a sí mismo en la estación de servicio tras matar a su expareja

Murió este lunes de mañana el hombre que mató a su expareja, Natalia Barbat, este domingo en una estación de servicio Ancap de la ruta 8, en Treinta y Tres.

Tras dispararle a la mujer, con quien tenía dos hijos en común, se disparó a sí mismo. Cuando los doctores analizaron los cuerpos detectaron que el de la mujer ya no tenía signos vitales, pero el del hombre sí.

Fue trasladado a un hospital donde permaneció varias horas internado y con custodia policial, hasta que falleció, según informó Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía local.

Las fuentes consultadas por El País añadieron que la pareja tenía dos hijos, uno de 26 años y uno de 13. El menor fue entregado en las últimas horas a su abuela materna en medio de la conmoción por el fallecimiento de la madre.

Ahora el caso tiende a cerrarse a nivel policial, porque el femicida murió. De todas formas, se intentarán esclarecer las circunstancias del hecho.

Por ejemplo, quedan por analizar dos celulares que se encontraron en la escena del crimen.

Natalia Barbat Foto: Facebook/ Señora de las Cuatro Décadas Nacional

La situación previa al asesinato fue una persecución. Ella llegó a la estación de servicio en su moto. La dejó en la zona de carga de combustible y corrió hacia el local comercial, pidiendo ayuda. Segundos después llegó el hombre en un auto. Primero se bajó y mantuvo una discusión con ella.

Luego, según las fuentes policiales, volvió a su auto y tomó un arma. Los empleados de la estación de servicio llamaron a la Policía. La mujer salió corriendo y entró a una pieza, pero el hombre entró detrás de ella. Cuando llegó la Policía fue que se escucharon los disparos.

El ministro Carlos Negro, en rueda de prensa, dijo este lunes que se trató de "una situación realmente trágica, dramática, de persecución a la víctima que terminó con su vida".

Hubo denuncias previas de violencia doméstica que ameritaron la colocación de una tobillera electrónica, pero las medidas preventivas cesaron en octubre y posteriormente no hubo denuncias.

Asesinato de una maestra en Treinta y Tres

La víctima, identificada como Natalia Barbat, de 45 años, era maestra. La Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) emitió un comunicado para hacer llegar su solidaridad a familiares, amigos y colegas de la docente.

“Nos encontramos ante un femicidio. Hoy asesinaron a la maestra Natalia Barbat. Esta situación nos interpela sobre la violencia patriarcal y la responsabilidad del Estado que llega tarde otra vez”, expresó la Federación en el comunicado publicado este domingo.

“Rechazamos toda forma de violencia basada en género. Hoy nos duele Natalia y nos duele la violencia que nuevamente golpea a la escuela pública uruguaya. Seguiremos en la lucha por un Uruguay más justo e igualitario en el que ninguna mujer más sea víctima de esta realidad cuyas cifras son alarmantes”, cerró la FUM-TEP.

La Asociación de Maestros de Treinta y Tres emitió un comunicado en la misma línea: "Rechazamos toda forma de violencia basada en género y exigimos el fortalecimiento urgente de las políticas de prevención y protección para que ninguna mujer más sea víctima de esta realidad. Por Natalia. Por todas. Ni una menos".

Recientemente, Barbat había participado del certamen de belleza Señora de las Cuatro Décadas. Desde la organización del concurso también emitieron un sentido mensaje de despedida.

Señora de las cuatro décadas despide a Natalia Barbat Foto: Facebook

"Hoy despedimos con profundo dolor a una mujer cuya gracia, fuerza y presencia iluminaron el camino de quienes compartieron con ella las cuatro décadas", expresa el comunicado.

"Su partida nos deja un silencio lleno de amor, admiración y agradecimiento por todo lo que entregó en la vida. Que su recuerdo permanezca como inspiración eterna y que la serenidad abrace a su familia, amigas y a toda la comunidad que hoy la llora", cierra.