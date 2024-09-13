Senado aprobó el ascenso a grado de coronel a un militar investigado por acoso y que fue sancionado en 2023

La Cámara de Senadores aprobó tres venias para ascender de grado a militares del Ejército. Una de ellas fue votada por unanimidad, mientras que las dos restantes tuvieron la oposición del Frente Amplio. En uno de esos casos las discrepancias se dieron porque el coronel ascendido había sido sancionado en 2023 y actualmente tiene abierto un sumario por denuncias de acoso.

El foco de la votación, que tuvo instancias tanto la semana pasada como este miércoles en comisión primero y luego en el plenario, estuvo puesto en tres venias para ascender al grado de coronel a militares del Ejército. La solicitud había sido realizada por el Poder Ejecutivo el 1° de febrero de este año.

Los senadores de la coalición de gobierno y los del Frente Amplio tuvieron puntos de desencuentro en dos de las votaciones. La principal discrepancia se basó en que en uno de los casos, el militar aún cuenta con un sumario activo por denuncias de acoso en su contra, además de haber sido sancionado en 2023 por conductas irregulares.

"Se evaluó que todavía no es cosa juzgada, por lo que la persona sigue siendo inocente", explicaron fuentes del oficialismo a El País con respecto a su votación y agregaron que "eventualmente si después se lo declara culpable deberá ser penalizado".

Por su parte, la senadora frenteamplista perteneciente al Movimiento de Participación Popular (MPP), Sandra Lazo, dijo a El País que "el Frente (Amplio) no está dispuesto a avalar y levantar la mano en este tipo de situaciones" y por ello declinó respaldar su venia. "Antes de votar tenemos distintos mecanismos para chequear y ver que no hayan manchas en el historial de estas personas", agregó.

Comisión Permanente del Parlamento. Foto: Estefanía Leal

Informe del Ministerio

Un informe entregado a los parlamentarios por el Ministerio de Defensa, al que accedió El País, relata los procesos que han tenido como protagonistas al actual coronel desde mayo de 2023 hasta la fecha.

El 4 de mayo del año pasado, una comisión especializada del Ejército determinó que su comportamiento "podría enmarcarse dentro de la figura de acoso sexual".

Dos meses después, el comandante en Jefe, Mario Stevenazzi, dispuso que se lo sancione con cinco días de arresto riguroso por "tener conductas inapropiadas con personal subalterno del sexo femenino", y por "tomar contacto con personal para obtener información sobre la investigación" en su contra.

En febrero de este año se reiteró una denuncia, por lo que se le inició a un sumario que continúa sin resolución. "Pero por ser posterior al 1° de Febrero de 2024, no debería tomarse en cuenta para otorgar la venia", se sostuvo en el informe.

Y se concluyó: "Asimismo, se aclara que la respectiva Comisión Clasificadora declaró apto para el ascenso a Coronel al mencionado Jefe, teniendo en cuenta la sanción mencionada".

Denuncia en su contra

Si bien la primera determinación del Ejército llegó en mayo de 2023, la denuncia que inició el proceso había sido presentada en febrero.

Según un nuevo escrito presentado por la denunciante a comienzos de este año, al que también accedió El País, luego de su denuncia fue trasladada de departamento. "La psicóloga de ese momento me dice que no corresponde me cambien de destino si estoy ante un proceso de investigación siendo la víctima", señaló en el documento.

En el correr del proceso de investigación interna se realizaron reuniones entre la mujer que presentó el escrito y otras denunciantes -siendo un total de cuatro-, junto a autoridades de las distintas comisiones del Ejército.

"En lo que respecta al procedimiento, existen fallas claras que enmarca la ley para tales casos, a la fecha no hemos podido acceder a la información ni el contenido, tampoco las resoluciones si las hay", dijo a El País Luis González, abogado de una de las denunciantes.

También criticó la votación de la Comisión de Defensa del Senado, indicando que "carece de lógica y no es correcta".

En los próximos días, González presentará un escrito ante la cartera solicitando nuevamente el acceso al expediente, así como a las resoluciones que adoptó Defensa.