Sartori a Astori: "No me sorprende que quien no ha sabido hacerlo piense que es imposible"

El precandidato blanco Juan Sartori se refirió a las críticas de su proyecto de crear 100.000 puestos de trabajo que realizó el ministro de Economía, Danilo Astori, este lunes en el programa Entrevista 930 de Radio Motecarlo.



"No me sorprende que quien no ha sabido hacerlo y es responsable de perder 30.000, 40.000 puestos de trabajo en los últimos años piense que es esto es imposible", indicó Sartori a El País y agregó: "Parece que solo supieron generar resultados cuando el viento estaba a favor".



El precandidato indicó además que quienes hoy lo critican son los responsables del desempleo y la inseguridad. "Lo único que denota es que el modelo de gestión del FA se ha agotado, no dan más los resultados".

"No hay ninguna duda de que a partir de ahora no saben cómo hacer para revertir la situación", expresó y opinó: "No me extraña que estando en esa situación lo que hagan es criticar a quienes sí saben y sí podrían lograr mejorar la situación del país, sobre todo en el tema de los 100.000 puestos".



Durante la entrevista radial, Astori indicó además que Sartori no explicó cómo piensa crear esa cantidad de puestos de trabajo. Por su parte el precandidato expresó: "Yo ya he dicho tres medidas bien concretas, una es bajar esos impuestos excesivos, otro reducir la burocracia que hace que emprender sea casi imposible y tercero terminar con el clientelismo y el amiguismo, la corrupción que se ha generado y la mala administración de las empresas públicas".



"El tiempo se les terminó, eso es lo que muchos no entienden y por eso critican las soluciones de los demás", aseguró.

Por otra parte Sartori también hizo referencia a los dichos del expresidente José Mujica quien durante un acto de la lista 609 que tuvo lugar el domingo ironizó con respecto a la propuesta de varios precandidatos de la oposición.



"Se ironiza y se critica mucho pero los resultados de lo que hacen están a la vista. Yo me preocuparía más en tener mejores resultados que en tanta crítica y tanta ironía de quienes sí están trabajando para sacar el país adelante", expresó.



Sartori concluyó que "son los mismos de siempre que ya han demostrado que no tienen la capacidad de dar soluciones a los problemas que hoy tenemos en Uruguay".