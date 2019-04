Astori dijo que "son muy superficiales" las propuestas de Lacalle Pou y de Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Economía Danilo Astori dijo este lunes que tanto la propuesta del precandidato nacionalista Juan Sartori de crear 100 mil puestos de trabajo, como la del también precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou de ahorrar 900 millones de dólares al año "son muy superficiales".



"Yo creo que tienen características muy similares", dijo Astori en entrevista con el programa radial Entrevista 930 (Radio Motecarlo) y agregó que "ambas propuestas son muy superficiales porque no están asentadas en aspectos concretos que revelen conocimiento de cómo está funcionando el Estado por dentro".



"Se puede ahorrar en torno a US$ 900 millones por año", había dicho Lacalle Pou. Astori, sin embargo, sostuvo que considera esa propuesta "extraordinariamente difícil por lo que es la estructura del gasto en Uruguay". "Aquí hay una cuota de superficialidad en la medida que no se señala cuales son los aspectos específicos que se van a recortar para llegar al objetivo propuesto", indicó el ministro.



"En el Uruguay hay un elevadísimo porcentaje de gasto que ya está predeterminado, que es lo que llamamos el gasto endógeno y que es un gasto muy difícil de bajar", explicó Astori y continuó: "entonces yo quiero creer que ese ahorro no se va a lograr recortando ese gasto fundamental porque ese gasto endógeno, cuya calidad hay que mejorar dicho sea de paso, es un gasto público de carácter profundamente social".



También arremetió contra la propuesta de Sartori sobre la creación de 100.000 puestos de trabajo de llegar al gobierno. "Con todo respeto es una irresponsabilidad muy grande, porque cuando se señala eso lo que hay que marcar fundamentalmente es la ausencia, ¿la ausencia de qué? La ausencia de las herramientas, los caminos, las medidas de política económica que se van a poner en practica para obtener 100 mil puesto de trabajo", dijo Astori.

El ministro de Economía dijo además que "durante el transcurso de todos los gobiernos del Frente Amplio se crearon unos 300.000 puestos de trabajo". "Eso fue durante 3 gobiernos del Frente Amplio. Entonces creo que es una irresponsabilidad muy grande (la propuesta de Sartori) porque yo hasta ahora lo único que sentí, que escuché, que percibí en la campaña es un objetivo que no se dice como se va a cumplir", agregó.



Astori dijo también que si bien su función no es "juzgar el grado de conocimiento o de ignorancia" en la propuesta, remarca "la irresponsabilidad de prometer sin señalar cómo se va a llevar adelante ese objetivo".

"Queda como un objetivo en el aire que no tienen ningún punto de sustento en la realidad y que en definitiva es lo que deberíamos evitar en la campaña", sentenció.