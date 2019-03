Juan Sartori: baja de impuestos y creación de 100 mil empleos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato presidencial por el Partido Nacional Juan Sartori lanzó oficialmente anoche su campaña para conquistar la nominación blanca y durante su discurso prometió que si alcanza la primera magistratura bajará los impuestos y creará 100 mil nuevos puestos de trabajo.

El joven y millonario precandidato arengó a sus seguidores que asistieron en gran número -6.000 según su comando de campaña- desde un escenario circular y con una gigantesca bandera uruguaya electrónica a sus espaldas.

En primera fila del auditorio se pudo reconocer a la presidenta del directorio blanco, Beatriz Argimón; a Armando Castaingdebat, presidente del directorio de la juventud nacionalista; a Alem García, mentor de la candidatura de Sartori; y a Oscar Costa, mano derecha tanto política como económica del precandidato. También estaba su esposa Ekaterina -hija del magnate ruso Dmitri Ribolovlev, propietario del equipo de fútbol francés Mónaco.

Lanzamiento de Juan Sartori. Foto: Marcelo Bonjour

RELACIONADAS ¿Cuál es el partido que lidera en intención de voto según la última encuesta de Equipos? By Irene Nuñez ¿Cuál es el partido que lidera en intención de voto según la última encuesta de Equipos? ¿Cuál es el partido que lidera en intención de voto según la última encuesta de Equipos?

“Ya somos miles los que queremos una renovación en la política para que se sienta más intensamente su impacto en el bienestar de los ciudadanos”, dijo Sartori a poco de empezar su alocución.

“Hemos escuchado lo suficiente como para saber qué quieren los uruguayos. Quieren trabajo, quieren que sus ingresos les rindan, quieren educación que les permita obtener empleos de calidad, y quieren que el gobierno garantice calles seguras y Justicia eficaz. Eso lo podemos hacer. Y lo podemos hacer rápidamente”, sostuvo.

Entre las promesas más llamativas de Sartori estuvieron las de asegurar que bajará los impuestos y creará 100 mil puestos de trabajo en caso de llegar a la Presidencia de la República. “Yo sé de lo que les hablo, mi vida fue siempre trabajar y generar empleos”, dijo.

Lanzamiento de Juan Sartori. Foto: Marcelo Bonjour

“Nuestro país necesita romper con esta inercia hacia el deterioro. Los uruguayos no están satisfechos con tantos años de una misma forma de gobernar en la que se perdieron 50 mil empleos, no hay suficiente confianza inversionista, ni se crean nuevas empresas, y la gente no siente que el gobierno, que les cobra tantos impuestos, les brinde la educación que les permita conseguir trabajo, así como tampoco sienten que cuentan con seguridad ciudadana y justicia de verdad. Esto hay que cambiarlo”, afirmó.

En cuanto a la baja de impuestos explicó que se podrá alcanzar derrumbando las tres barreras que impiden reactivar el ánimo emprendedor y no dejan que vengan las inversiones necesarias: “Impuestos asfixiantes, ineficiencias burocráticas y rigideces excesivas”.

Además dijo que eliminará las “cargas impositivas a las jubilaciones (el IASS) ya que esa exigencia es injusta con los que ya concluyeron su etapa productiva”.

También anunció que si gobierna eliminará el monopolio de Ancap “haciéndola ingresar a competir al mercado” con el objetivo de bajar el precio de los combustibles.

“Gobernaremos con seriedad y contundencia para resolver la economía, la inseguridad, la calidad de la educación y las injusticias que denuncian los ciudadanos”. Sostuvo que se propone reformar el sistema penitenciario y dotar de mayor confianza a las fuerzas policiales. En materia de educación dijo que se propone mejorar las retribuciones y la capacitación de maestros y docentes.

Al final invitó: “¡Cuenten conmigo, yo cuento con ustedes!”