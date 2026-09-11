Retiro de árboles en el Parque Roosevelt: la tala se hizo por obras del MTOP en Avenida de las Américas y Racine

En los últimos días, quienes pasaron por Avenida de las Américas se encontraron con la tala de decenas de árboles en el Parque Roosevelt.

Según explicaron desde la Intendencia de Canelones a El País, se trata de intervenciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

La cartera está encabezando un proyecto de mejora del acceso este.

Se intervendrá la Avenida de las Américas, la Ruta 101 y la entrada al aeropuerto viejo. El proyecto del ministerio incluye, entre otras cosas, ensanches de calzadas y la construcción de viaductos.

Justamente, la tala de árboles en el parque se debió hacer para ensanchar Avenida de las Américas y para que la Avenida Carlos Racine pase por arriba.

De todas formas, la intendencia destacó que por cada uno retirado se plantarán dos de especies autóctonas.

Pero este gran espacio verde del área metropolitana está atravesando otros cambios.

Las autoridades dijeron que por cada árbol talado se plantarán dos de especie autóctona Estefanía Leal

Recientemente se instaló allí la carpa de Sitio, que celebra eventos musicales, y que se se fue del Parque Batlle por quejas de los vecinos. Para instalarla en el Parque Roosevelt se debieron talar algunos árboles.

Por otro lado, allí se construirá también un campo de práctica de golf. El acuerdo entre la Intendencia de Canelones y la Asociación Uruguaya de Golf (AUG), por el que se cedió durante 20 años un predio de cuatro hectáreas, generó molestias en los vecinos, según informó El Observador.

Sin embargo, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, defendió las iniciativas en el parque.

En Desayunos Informales (Canal 12) dijo que puede haber zonas “destinadas a actividades recreativas, deportivas, culturales, de entretenimiento”, más allá “de que cualquier vecino puede ir y disfrutar de las 350 hectáreas”.