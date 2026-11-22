La Dirección Nacional de Aduanas registró casi 38.000 incautaciones entre 2021 y 2025, según sus estadísticas nacionales. Cigarrillos, vestimenta, cosméticos, artículos para el hogar, bebidas y vehículos aparecen entre los principales rubros. Un expediente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al que accedió El País, permite conocer, además, cómo se distribuye la operativa de las regionales, qué mercadería retienen más y qué ocurre con los bienes después de los procedimientos.

Entre 2021 y 2025, la DNA registró exactamente 37.482 incautaciones por un valor total de $ 5.381 millones, de acuerdo con las estadísticas oficiales elaboradas a partir del sistema LUCÍA, que unifica los datos de todo el país. La actividad tuvo su punto más alto en 2023, cuando se contabilizaron 10.964 incautaciones. En 2024 fueron 8.998 y en 2025 se registraron 8.213.

El valor económico de la mercadería, en tanto, tuvo una evolución diferente: pasó de $ 645 millones en 2021 a $ 1.764 millones en 2022, descendió a $ 694 millones en 2023 y volvió a crecer hasta alcanzar $ 1.383 millones en 2025.

Qué se incauta más

La vigilancia aduanera está organizada en tres departamentos regionales que cubren distintas zonas del país. La Regional Norte comprende Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres; la Regional Oeste, Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro; y la Regional Sur, Soriano, Colonia, Flores, San José, Florida, Canelones, Lavalleja, Rocha, Maldonado, Durazno y también Montevideo.

Los registros aportados por estas dependencias permiten conocer parte de la variedad de mercadería que queda retenida en los controles. Sin embargo, la información del MEF —corresponidente a la respuesta a un particular a un pedido de acceso a la información pública publicado la pasada semana— no tiene el mismo nivel de detalle en las tres regionales.

En el caso de la Regional Sur, el relevamiento incluye un desglose por rubros. Entre los artículos registrados para el año 2025 aparecen 291.304 cigarrillos, 3.454 unidades de tabaco, 13.243 prendas de vestir, 10.196 teléfonos y accesorios y 3.041 pares de calzado. También figuran 18.212 unidades de cosméticos y productos de limpieza, 17.850 comestibles y 11.914 bebidas.

El listado incluye, además, herramientas, artículos para el hogar, electrodomésticos, medicamentos, juguetes, material odontológico, productos para laboratorio, lubricantes, repuestos, insecticidas y hasta proteínas y suplementos deportivos.

Entre los rubros de mayor valor registrado aparecen los vehículos: fueron contabilizados 56, por un monto cercano a los $ 46,8 millones. También se registraron calzados por unos $ 9,5 millones y vestimenta por $ 8,4 millones.

En la Regional Oeste, en tanto, los cigarrillos aparecen como el producto con mayor cantidad registrada durante 2025: unas 908.550 unidades, valuadas en aproximadamente $ 10,2 millones.

También se destacan los comestibles, con 82.322 unidades y un valor cercano a los $ 9,1 millones, y las bebidas, con 27.934 unidades por unos $ 6,9 millones.

Entre los demás rubros figuran los cosméticos y productos de limpieza (24.743 unidades), la vestimenta (19.324), los artículos para el hogar (12.004) y el bijou (9.883).

En cuanto a los valores, los vehículos encabezan la lista: se registraron 29, valuados en unos $ 11 millones. También sobresalen los artículos para el hogar, con casi $ 4 millones, y los cosméticos y productos de limpieza, con unos $ 5,1 millones.

La Regional Norte, en tanto, no presentó cifras desagregadas. Se limitó a informar sobre 256 procedimientos de incautaciones el año pasado, por una cifra de algo más de $ 108,6 millones

Destino de lo que se incauta

En cuanto a la mercadería incautada, en el período comprendido entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025 se registraron 47.447 salidas de stock con destino a destrucción, 50.728 a remate y 92.202 a donación.

Entre los destinatarios de estas donaciones aparecen 22.847 registros vinculados a ANEP, jardines, CAIF, INAU, Primaria, Secundaria y UTU.

Otros 18.009 correspondieron a ministerios, unidades ejecutoras y entes públicos, mientras que 12.053 se agruparon en clubes, organizaciones no gubernamentales, obras sociales, hogares estudiantiles y de ancianos, merenderos y entidades religiosas.

También se registraron donaciones a intendencias (2.292), Policía (1.650), cárceles y Dirección Nacional del Liberado (1.190), hospitales (377), Prefectura (153) y Bomberos (71). La categoría “otros” reunió 33.560 registros.

Incautación de mercadería de contrabando valuada en casi $8 millones. Foto: Ministerio del Interior

Información limitada

Aunque la información procesada del sistema LUCÍA (la plataforma informática que centraliza los datos de Aduanas) permite conocer cuántas salidas de stock se registraron por destrucción, remate y donación, el expediente del MEF también muestra que no todas las dependencias tienen la misma capacidad para reconstruir la situación actual de la mercadería.

La Administración de Aduanas de Montevideo respondió que su registro de incautaciones no consigna la situación posterior de los bienes. Por eso, a partir de esa base de datos no puede determinarse cuánta mercadería permanecía depositada al cierre de 2025, cuánta había sido rematada, destruida o tuvo otro destino. La misma dependencia informó que no cuenta con registros de los costos asociados al depósito, la conservación, la destrucción o la disposición de esos bienes.

La Regional Sur, por su parte, explicó que utiliza depósitos propiedad de la Dirección Nacional de Aduanas, por lo que no registra costos de arrendamiento. Sin embargo, reconoció que no posee un registro específico sobre las condiciones o los costos de conservación de las mercaderías.

Desde Aduanas, no obstante, señalaron a El País que, mediante el sistema LUCÍA y la herramienta de inteligencia de negocios Pentaho, es posible acceder y procesar información consolidada sobre las incautaciones, sus valores y las salidas de stock.