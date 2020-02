Una puesta a punto para los diputados: dónde estacionar el auto y cómo tramitar la licencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La secretaría de la Cámara de Representantes organizó este miércoles un taller para los próximos diputados en el que les explicaron el funcionamiento para los próximos cinco años. La capacitación incluyó cuestiones básicas, ya que la mayoría de los legisladores electos ocupará una banca por primera vez.

Uno de los temas más importantes fue el de los sueldos. Los diputados electos deben facilitar un número de cuenta bancaria para recibir el pago o de lo contrario, la Cámara les abrirá una en el Banco República. Si quieren cobrar en otra institución financiera, deben aclararlo antes de fin de mes, cuando se liquidarán los primeros salarios de la legislatura.

También les entregaron los formularios de la Dirección General Impositiva (DGI), como los que llenan todos los trabajadores dependientes, que deberán ser entregados antes de que comience marzo. Si no, aclararon los integrantes de la secretaría, el depósito del sueldo tendrá demoras.

En cuanto a las licencias, todos los diputados tendrán, como máximo, 270 días libres durante la legislatura. Cada año, los diputados podrán tomarse 30 días por motivos personales, que les serán descontados si faltan con aviso a una sesión o a una comisión permanente. Si no cumplen con este requisito, la secretaría no les pagará el día. También tienen permitido ausentarse por enfermedad, por paternidad o maternidad, si están en misiones oficiales o si deben acudir a actos políticos. Eso sí: si piden licencia, no pueden presentar pedidos de informes ni formar parte de las sesiones.

Entre otros beneficios, todos los diputados acceden a un lugar en la cochera del edificio anexo al Palacio Legislativo. También les darán un sticker de la Intendencia de Montevideo que les permitirá estacionar en todas las zonas tarifadas de la ciudad sin pagar.



Finalmente, y a raíz de que la próxima legislatura incluye a varios diputados nuevos, la secretaría de la Cámara de Representantes les sacará una foto a cada uno de ellos. La idea es facilitar la “identificación visual”, explicaron los secretarios, para que los funcionarios conozcan a los nuevos inquilinos.