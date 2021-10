El Pit-Cnt rearma su cúpula en plena tensión por convenios y la LUC

La aprobación ayer de un convenio salarial en el puerto de Montevideo y el preacuerdo alcanzado en la planta de UPM de Pueblo Centenario trajo un manto de paz sindical para el gobierno en un mes cargado de conflictividad. Y todo esto sucede en la previa del congreso del Pit-Cnt, cuando los sindicatos y sus diferentes corrientes buscan perfilarse para la conformación de la nueva cúpula de la central de trabajadores tras la salida de Fernando Pereira, que será candidato a la presidencia del Frente Amplio. También se da antes de que en la próxima semana sea el lanzamiento de la campaña en favor de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Entonces, todo indica que la paz sindical será momentánea. Más allá de la solución al conflicto con los portuarios y el avance con los obreros del Sunca en UPM 2, todavía quedan otras ramas de actividad que son clave y que aún no lograron acordar sus salarios. Es el caso de los trabajadores metalúrgicos, que analizan una serie de paros para lo que resta del mes.



El referente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), Danilo Dárdano, dijo ayer a El País que si no hay acercamientos tienen previsto para esta semana realizar un paro de cuatro horas por fábrica. Y luego, la semana que viene, un paro diario de una hora, dividido en detenciones de 15 minutos por turno. Además fue fijado para el 28 de octubre un paro de toda la actividad con asamblea.

El dirigente del sindicato del comercio (Fuecys), Fabio Riverón, dijo que la negociación viene “extremadamente lenta”, “muy dilatada”, y anticipó que a su criterio en el sector “seguramente no se va a cumplir con esa premisa de que en octubre se cierra” la negociación colectiva. “Va a haber que generar extensiones de la ronda y seguramente nos lleve semanas de noviembre la discusión salarial”, agregó.



La dirección de Fuecys se reunirá la próxima semana para definir un plan de acción. Desde el sindicato informarán hoy al secretariado ejecutivo del Pit-Cnt sobre la marcha de la negociación.

En tanto, Dárdano, también coordinador de desarrollo productivo de la central, estuvo ayer en una conferencia de prensa organizada por unos 20 colonos que acamparon frente al Palacio Legislativo cuando los senadores discutían la Rendición de Cuentas.



“Para nosotros esto no es un final. Esto sigue una línea y vamos a seguir confluyendo para reclamar mejoras para los sectores populares y el campo”, dijo. En la conferencia también estuvieron el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, de la Untmra, y Gabriel Molina, del sindicato de las telecomunicaciones.

El gobierno.

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado ayer en Sarandí Grande, Florida, sobre el conflicto en el puerto, y respondió acerca de los lineamientos que dio al Ministerio de Trabajo. “Para nosotros es simple, cuando hay un fuego, hay dos formas de abordarlo: tirando nafta o echando agua”, dijo el mandatario.



Y agregó: “El gobierno, cumpliendo su mandato constitucional y el mandato legal que es respetar a los que quieren hacer huelga y paro, pero también protegiendo a los que quieren trabajar -insisto, protegiendo a los que quieren trabajar-, se enfrentó a esta situación. Con la pericia, con la paciencia, con el trabajo del Ministerio de Trabajo, hoy estaríamos logrando que ese conflicto se zanje”, agregó.

Los sindicalistas.

Aunque las negociaciones por el congreso del Pit-Cnt se suceden en reuniones informales entre sindicalistas, tanto en el gobierno como en las cámaras empresariales siguen atentos este proceso por advertir que puede repercutirles.



Las tres corrientes del Pit-Cnt tuvieron la semana pasada una reunión para negociar el documento a debatir en el congreso y tratar de poner sus propuestas en común, pero de momento no hay acuerdo, dijeron a El País dirigentes sindicales. Al mismo tiempo, sigue en discusión la estructura de la nueva cúpula sindical, con el debate sobre si habrá un secretario general, o volverá la figura de los coordinadores. El proceso definirá también al sucesor de Pereira, que forma parte de Articulación y que ahora se postula a la titularidad del Frente.



El escenario actual es que habrá elecciones para definir a la nueva dirección, aunque buscarán un acuerdo para evitarlo. Pero la negociación involucra, además del documento, la cantidad de integrantes que tendrá la Mesa Representativa y la figura que tomará el secretariado ejecutivo. Una posibilidad es que el comunista Abdala sea el secretario general, y que se abra una negociación para darle otro lugar en la cúpula a En Lucha, liderada por José Lorenzo López.



Conflictos.

Es claro que las plataformas reivindicativas de cada uno de los grandes conflictos (puerto de Montevideo y UPM) fueron centralmente laborales. También es claro que la dirección que comandan ambos gremios son liderados principalmente por representantes de la corriente comunista, de la que Abdala es su principal referente.



Por eso las recientes luchas gremiales, además de una estrategia de conquista de derechos laborales, son una demostración de poder para “la barra sindical”, a la que los comunistas buscan seducir para tener más votos y apoyo en el congreso de fin de año.

Corrientes negocian congreso

Los comunistas, liderados por Marcelo Abdala, y Articulación, integran la corriente mayoritaria del Pit-Cnt. En la vereda de enfrente está En Lucha, que nuclea a los estatales de COFE y a los municipales de Adeom, y que además en algunos temas están aliados al sindicato de la bebida, la FOEB. Hay una tercera ala denominada “Grupo de los 8”, que integran, entre otros, los trabajadores de la educación privada, UTE, AFE, y de la Universidad de la República.



De cara al congreso, los bloques todavía están lejos de alcanzar un acuerdo por un documento común y por la nueva forma de organización de la cúpula sindical. De todos modos, mantienen algunos la expectativa de lograr un acercamiento, sobre todo entre los comunistas, Articulación y la corriente En Lucha.



“En principio no hubo mayor posibilidad de llegar a un documento único. Pero no se dejaron las puertas cerradas a que el propio congreso comience la discusión y pueda llegar ahí sí a generar un documento único”, dijo Fabio Riverón de Articulación.



El dirigente de Aebu, Fernando Gambera, consideró “factible” un acercamiento con En Lucha, aunque de ocurrir sería sobre la fecha del Congreso. “Eso tiene que ver con hasta dónde llegan esos acuerdos, si eso se refleja en acuerdos hacia la dirección”, dijo. Desde En Lucha, el referente de COFE, José Lorenzo López, ratificó que todavía no hay un acuerdo.



“Nosotros somos partidarios de seguir discutiendo para ver si se puede llegar a un consenso y sino no tenemos problemas en que se marquen los votos. Me parece difícil que se llegue a un consenso”, dijo. Riverón afirmó que el consenso requerirá de “un esfuerzo” de todas las corrientes.