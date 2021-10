Coalición reafirma apoyo a Rendición de Cuentas “realista”; FA la rechaza por “profundizar desigualdad”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por una mayoría de 18 en 30 votos, el Senado aprobó en general la Rendición de Cuentas solo con los votos de la coalición. Mañana a partir de las 09:00 horas seguirá el debate del articulado en la Cámara de Senadores.

En un cuarto intermedio de la sesión, senadores oficialistas y opositores brindaron conferencias de prensa para marcar sus posturas en torno a la Rendición de Cuentas que este martes comenzó a considerarse en la Cámara Alta.

En la conferencia que brindó la coalición de gobierno, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que esta Rendición de Cuentas es "realista y no voluntarista" y "obedece a la realidad que vive el país, que se deriva del punto de partida del 1 de marzo de 2020, y la realidad que se desata días después en el marco de la pandemia".



"Nos hubiera encantado tener muchos más recursos para la Universidad de la República, el Inisa, y varias reparticiones, que con justicia y toda la razón pidieron más recursos", dijo Manini Ríos, quien lamentó que actualmente "hay que atender distintos temas que no se atendieron cuando hubo muchísimos más recursos en este país".



Por su parte, la senadora blanca Carmen Asiaín señaló que la Rendición de Cuentas "nació condicionada por un déficit del 5%" de la administración del Frente Amplio y aseguró que no hubo ajuste sino "al contrario, endeudamiento superior". "Hubo una eficiencia, una conducta en el gasto que permitió hacer sostenible durante casi dos años la atención de la pandemia", sostuvo.

Asiaín indicó además que de cara al futuro se presenta una Rendición de Cuentas "netamente social", que se focaliza en la atención de la primera infancia, la atención de asentamientos, entre otros asuntos. Indicó que se "viene a cumplir con estas deudas con la sociedad"



A su turno, el senador colorado Germán Coutinho, destacó que con esta Rendición de Cuentas se busca "entregar instrumentos para que el Poder Ejecutivo siga avanzando".

Desde la oposición, el senador Oscar Andrade afirmó que "el voto contrario a la Rendición de Cuentas se explica por resultados en 2020 que demuestran cómo el gobierno incumplió un conjunto de propuestas y promesas que le presentó al electorado de manera muy clara". "Hay un conjunto de medidas que han profundizado la desigualdad", aseguró.



"El gobierno asumió sosteniendo que era posible un ahorro de 900 millones de dólares sin afectar salarios y jubilaciones y políticas sociales", recordó Andrade y señaló que en este tiempo se afectaron diversos planes y asignaciones presupuestales y que "se ajustaron las jubilaciones por debajo de la inflación por primera vez en 16 años".



El legislador dijo que tampoco se acompaña la Rendición por el "relato" del actual gobierno, "que intenta justificar en el sentido de las dificultades con las que recibió el país".