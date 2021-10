En vivo: Senado comienza a votar la Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde de las 10:00 de este martes se desarrolla la votación en Cámara de Senadores del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2020.

La senadora nacionalista Carmen Asiaín fue la encargada de presentar el informe ante el Senado. Allí resaltó el accionar durante la pandemia, las medidas tomadas, el exitoso proceso de vacunación y la diferenciación entre las "dos cajitas" en referencia a la estructural y a la Covid. También se refirió a las transferencias y remarcó que "no hubo un ajuste fiscal" sino que hubo un "afloje fiscal" y un "cumplimiento de las metas fiscales por primera vez". "Hubo eficiencia y conducta, no ahorro", insistió.

"No se cumplió con gastos cero, porque es una Rendición de Cuentas incremental a favor de la gente", dijo. Asiaín lanzó seguidamente en ese sentido una crítica a la oposición que "pide" como si "acá no hubiese pasado nada" y sin tener en cuenta la pandemia. Dijo que se plantearon "pedidos por 260 millones de dólares en la legislatura, en rubros en los que en las anteriores legislaturas no invirtieron en 15 años con el financiamiento de un fondo contingente y que nunca se usó en 15 años, ¿por qué ahora sí? Se pretende que hoy y en pandemia se atienda no solo lo que no se atendió sino lo que se nos dejó. ¿Cómo se financia en estos 260 millones de dólares adicionales que se pretenden gastar? ¿Con más deuda, más impuestos, con recursos de algún inciso?". "Se pide más que los niveles que se llegaron antes y lo difícil es en pandemia dar recursos adicionales", afirmó.

El senador Oscar Andrade fue quien tomó la palabra de parte de la oposición y argumentó por qué el Frente Amplio votará en contra de la Rendición de Cuentas.



"Tenemos una diferencia en el punto de partida. Se ha intentado construir una narrativa para el debate no así cuando se presenta a Uruguay en el mundo. Una narrativa como que se desperdició los 15 años anteriores y está difícil", planteó y prosiguió a hacer referencias a medidas tomadas en los gobiernos del Frente Amplio.



Andrade dijo que se está "enfrentando una política económica que profundiza la desigualdad económica" y criticó que "la política salarial del actual gobierno es la de la rebaja". "Claramente estamos enfrentando un ajuste", criticó. "Hubo ganadores y perdedores en la actual política económica y las decisiones que se tomaron en el gobierno facilitaron y alcanza con ver las rondas de Consejos de Salarios donde no hubo acuerdo en un 85% de las mesas el Poder Ejecutivo votó las propuestas de los empresarios para la política salarial; alcanza con ver para entender para quién se gobierna".