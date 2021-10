Convenios, Congreso, Rendición y LUC: la agenda cargada del Pit Cnt que anticipa conflictividad

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El Pit-Cnt mantiene tres frentes que preparan en los hechos un escenario de mayor conflictividad. Un mes clave para la negociación colectiva, la votación de la Rendición de Cuentas en el Parlamento y la preparación del Congreso de la central obrera con la conformación de su cúpula aún por resolver apuntalan un mes de movilizaciones y reclamos. La semana pasada dos paros provocaron la alerta del Poder Ejecutivo y de los empresarios, uno en UPM en Pueblo Centenario y otro en el puerto.

Este escenario es seguido por el Poder Ejecutivo y diferentes gremiales, quienes también advierten los primeros pasos de la campaña para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que será lanzada a fin de mes.



Sobre los convenios laborales, el ministro de Trabajo Pablo Mieres dijo a El País que la idea del gobierno es “acelerar el ritmo” de las negociaciones para concretar la mayor cantidad de acuerdos posibles antes de fin de mes. Según informó, de 190 mesas de momento hubo acuerdo en unas 10.



Además de considerar la negociación por los convenios, Mieres evaluó que la coyuntura otorga “un escenario proclive al conflicto” por el incremento de movilizaciones tras la baja de contagios por COVID-19 y además por “un clima político con un referéndum en ciernes” con el Pit-Cnt como actor principal.

En la central sindical también asumen que los distintos factores llevan a “tensar la cuerda”. “Está la negociación colectiva y estamos en un escenario donde la Rendición de Cuentas te lleva a tensar la cuerda por la inversión en salud, en vivienda y en obra pública, que es lo que define el trabajo de los próximos años”, dijo el dirigente del sindicato de la construcción (Sunca) Daniel Diverio.

El sindicalista afirmó que tiene “perspectiva de que se pueda avanzar” en la negociación por el convenio en la planta de UPM 2, pero remarcó que desde su sindicato también analizan “medidas” por la “reconversión” de los trabajadores de los peajes una vez que queden automatizados y las contrataciones para la obra del Ferrocarril Central.



Por su parte, en la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) advierten que durante octubre habrá “movilizaciones y asambleas”, y prevén un paro en el sector para fin de mes, informó el dirigente Danilo Dárdano. “En los industriales no hemos avanzado en casi nada”, afirmó sobre la negociación colectiva.



Los empresarios metalúrgicos tienen previsto hacer una asamblea en 10 días para definir su posicionamiento, dijo el dirigente de la Cámara Metalúrgica, Andrés Fostik.

Además, en el marco de la votación de la Rendición de Cuentas, el Pit-Cnt prepara “fogones” en las afueras del Palacio Legislativo para reclamar por la derivación de partidas del Instituto de Colonización que, tal como está planteado en el proyecto de Rendición, irán para un fideicomiso que relocalice asentamientos.



En tanto, el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, dijo que en su gremial siguen con “mucha preocupación” medidas como la tomada la semana pasada por el sindicato portuario, que paralizó por 72 horas la actividad. El empresario lamentó que “afectó la cadena de producción” al impedir no solo exportar sino también recibir insumos.

En la Cámara de Comercio y Servicios advierten que hubo demoras en la apertura de la negociación colectiva y esperan que las próximas semanas marquen el desenlace en ese sector.



En tanto, la Mesa Representativa del Pit-Cnt avanzó ayer en la preparación del congreso de noviembre. Allí las tres corrientes presentaron los documentos que plantean discutir. Al tiempo que la corriente mayoritaria es integrada por comunistas y Articulación, el referente de En Lucha, José Lorenzo López, dijo a El País que “la diferencia” entre la corriente mayoritaria y la suya “radica en cómo se debe preparar el Pit-Cnt y su perspectiva vinculada a la política de alianzas”. “Podemos hacer alianzas estratégicas por un objetivo común pero no ser furgón de cola de alguna fuerza política”, agregó.

El congreso marcará la sucesión de Fernando Pereira, que se candidatea a presidir el Frente Amplio, y un reordenamiento de fuerzas internas en la central.

“Impiden trabajar” y falta “gradualismo”

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, insistió con sus cuestionamientos a la falta de “gradualismo” en las medidas de los trabajadores portuarios, y al hecho de que el sindicato de la construcción (Sunca) impida trabajar a quienes quieran hacerlo en la planta de UPM.



“Acá hay dos problemas. Un paro de 72 horas en el puerto es una medida extrema y repentina. No fue un gradualismo. Arrancaron de golpe con una medida muy extrema que afecta a mucha gente y a todo el sector productivo. Y en UPM no es tanto la conflictividad sino la actitud reiterada de no permitir que un trabajador que no quiera seguir las medidas pueda ejercer su trabajo”, dijo Mieres.



“El Sunca lleva adelante acciones que impiden trabajar a las personas que quieren trabajar. Esa es la parte que nosotros no podemos aceptar, agregó.



El ministro de Trabajo había dicho la semana pasada a radio Sarandí que “en general”, la conflictividad de los últimos días podía “tener vinculaciones con estrategias de un movimiento sindical que ha levantado banderas contra el gobierno”.