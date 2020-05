Persisten planteos por el regreso al trabajo de los empleados con niños a cargo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace ya unos días que Marcos y Ángeles están preocupados. Piensan en la posible vuelta al trabajo presencial, algo que saben que puede suceder en el marco de lo que el gobierno ha denominado la nueva normalidad, y tienen más que claro que se enfrentarán a un gran problema. ¿Quién se quedará con su hija de ocho años?

Ángeles trabaja en una empresa privada y Marcos en una empresa pública (los nombres fueron modificados para preservar su identidad). Ellos están separados. Ángeles trabaja hoy desde su hogar por la computadora y en su empresa aún no le han comunicado cuándo y cómo deberá volver a trabajar en forma presencial, pero es una posibilidad que puede suceder a corto plazo. La situación de Marcos es distinta: ya sabe que volverá algunos días a la semana y en su oficina han diseñado un esquema por turnos.

La niña, mientras tanto, tiene clases por internet casi todos los días. Como en todas las escuelas urbanas del país, no hay datos concretos de cuándo retomará los cursos presenciales. Lo habitual es que la pequeña vaya a casa de sus abuelos cuando los padres no pueden cuidarla, pero ellos son mayores y desde mediados de marzo están recluidos en su hogar: ¿deberán violar la cuarentena para quedarse con la niña?

“Si los dos tenemos que volver a trabajar al mismo tiempo, realmente no sabemos qué vamos a hacer con nuestra hija”, contó Ángeles a El País. “No tenemos a nadie más a quien recurrir. Estamos entre la espada y la pared”.



La situación de la pareja dista mucho de ser un caso aislado. De hecho, el 41% de los hogares uruguayos incluye al menos un niño o adolescente, según el informe “Las transformaciones de los hogares uruguayos vistas a través de los censos 1996 y 2011”, realizado por las demógrafas Wanda Cabella, Mariana Fernández Soto y Victoria Prieto para el INE. Allí también se indica que el 51,5% de los menores vive con sus dos padres, el 14,3% con uno de sus dos padres y el 10,1% lo hace en hogares extendidos.

¿Qué dicen en el gobierno? El tema está en la agenda, sobre todo cuando se dio un mensaje de flexibilización de las medidas de aislamiento y el presidente Luis Lacalle Pou dijo el lunes que en los tiempos que vienen habrá “aperturas”.



Pero no hay una solución. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo a El País que en marzo pidió a sus asesores que consultaran la normativa vigente en este tema en países con cuarentena. Solo en España encontraron que hay una equiparación al seguro de paro para padres con hijos chicos. “Pero en general no hay normas que contemplen el tema, que además es de muy difícil fiscalización y puede haber abusos”, dijo Mieres. El problema es cómo se financiaría una solución legal de seguro de paro para los padres con hijos.

“No le encontramos una solución. Es un tema complejo”, dijo Mieres. El acuerdo entre empleado y empleador caso a caso es una opción válida, dijo el ministro, al igual que seguir con el teletrabajo en los rubros en los que eso sea posible. Y, si no, los empleados deberán buscar “arreglos familiares” para poder ir a trabajar, indicó.

El tema también preocupa a nivel de los sindicatos. Así, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) elevó al Poder Ejecutivo una propuesta que buscaba “tener consideración” con los padres que tienen hijos menores de 12 años a su cargo. Pero, tal como publicó El País este miércoles, la solicitud fue rechazada por Presidencia. De todos modos, el director de la Oficina del Servicio Civil, Conrado Ramos, dijo a El País que considera que “habrá margen para contemplar” algunos casos.

El Poder Ejecutivo y COFE acordaron un instructivo para el regreso progresivo de la actividad presencial en oficinas estatales. Foto: Francisco Flores

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo a El País que el planteo de COFE también será realizado por otros sindicatos en las negociaciones de protocolos. “Si el problema se visibiliza, el gobierno será sensible”, opinó Pereira.



El sindicalista dijo que él mismo ha puesto sobre la mesa el tema en varias entrevistas pero no ha encontrado eco en el gobierno. “Los niños no pueden estar con sus abuelos, que son población de riesgo, y tampoco pueden quedarse solos o con sus hermanos mayores”, indicó Pereira.



Una alternativa, según el Pit-Cnt, es permitir que uno de los padres flexibilice sus horarios o no vaya a trabajar. También fomentar el teletrabajo, aunque Pereira advirtió que esta opción no debe “diosificarse”, ya que el encierro tiene “contraindicaciones” y la gente termina trabajando más horas de las que debe: “Así nos vamos a transformar en monstruos”.

Plantean alternativa: un lugar para los niños en la oficina “Estamos viendo muchos casos de padres con hijos chicos que están complicados a la hora de preparar la vuelta a la oficina porque no tienen con quién dejarlos”, contó a El País Fernando Aldabalde, gerente comercial de la consultora ManpowerGroup. Se trata de familias que previo a la crisis tenían una logística que implicaba que, mientras los padres salían a trabajar, los hijos asistían a clase. “Pero la nueva normalidad ha trastocado estas dinámicas y ha obligado a un importante núcleo de trabajadores a reorganizar sus vidas, hábitos y rutinas”, dijo Aldabalde.



En la consultora han notado que las empresas en general “están tomando conciencia y en la mayoría de los casos tienen una postura abierta” para encontrar soluciones, ya sea seguir bajo modalidad de trabajo remoto, reducir horarios o esquemas mixtos que combinan lo presencial con el trabajo desde la casa.



La mayor dificultad, dijo Aldabalde, aparece cuando no es posible el trabajo remoto. “En estos casos las empresas están apelando al ingenio y la creatividad, adaptándose a cada realidad. Por ejemplo, estamos viendo iniciativas de empresas que ya están generando o acondicionando espacios para que los niños vayan a las oficinas y sean atendidos por un cuidador”, relató Aldabalde y dijo que es vital un equilibrio entre familia y trabajo.