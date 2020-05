Niegan pedido de COFE de faltar al trabajo por tener niños a cargo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La “nueva normalidad” supone no solo el regreso de miles de trabajadores a sus oficinas, también implica pensar en quién cuidará de los más pequeños en casa.

Esta fue justamente una de las propuestas que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), elevó al Poder Ejecutivo en medio de las negociaciones para el reintegro laboral en oficinas públicas.



Sin embargo, la solicitud fue rechazada por Presidencia, informaron fuentes del gobierno a El País. La propuesta buscaba “tener consideración” con los padres que tienen hijos menores de 12 años a su cargo, dado que las clases aún no se inician en todo el país como consecuencia de la propagación del coronavirus.

Ayer el gobierno presentó el instructivo general para el reintegro progresivo en la Administración Central que acordó con COFE luego de la suspensión de varios servicios presenciales.



Fuentes del gobierno informaron a El País que los dirigentes pidieron que se contemplara la situación de aquellos funcionarios que tienen hijos menores de 12 años a cargo y que no tienen con quien dejarlos. Pero “eso el gobierno no lo llevó porque se abría la caja de Pandora”, indicó una fuente.

Sin embargo, esta no fue la única propuesta que el gobierno no le llevó a COFE. Tampoco aceptó su planteo para que mayores de 60 años no concurran a trabajar y, en su lugar, determinó que eso ocurrirá solo para aquellos funcionarios mayores de 65 años, mujeres embarazadas y menores de edad con patologías concretas.



De todas maneras, en COFE saludaron ayer haber alcanzado un acuerdo que permita de forma gradual, volver a la normalidad en las oficinas estatales de todo el país .

Torre Ejecutiva. Foto: Gerardo Pérez

En una conferencia de prensa, el presidente de COFE, Martín Pereira, dijo ayer que se trata de “una conquista que va a darle tranquilidad a los trabajadores y va a ser una herramienta para que el reingreso paulatino a los distintos organismos del Estado se dé con la seguridad para el trabajador, los usuarios y sus familias”.



Para el secretario general, José Lorenzo López, es el Poder Ejecutivo junto con cada jerarquía quien marcará el cronograma de reintegro. “Lo que sí exigimos fue tener este protocolo que determina elementos que para nosotros son fundamentales”, agregó.

Por su parte, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, dijo a El País que considera que “habrá margen para contemplar” en la Administración Pública aquellos casos en los que los funcionarios que tienen niños a su cargo tengan que trabajar a distancia. El jerarca sostiene que la medida no implica que “vuelvan todos (los trabajadores) en masa, justamente, se sigue instando al teletrabajo, a la rotatividad, a la venida escalonada de los funcionarios, lo que no debería interpretarse de que esto es una vuelta masiva a las oficinas”.

La medida obedece a que el gobierno no detectó ningún caso positivo de COVID-19 en los 430 trabajadores de la construcción que fueron testeados de forma aleatoria la semana pasada, luego de permitir la reactivación de la construcción.

Es que el presidente de la República Luis Lacalle Pou señaló la semana pasada que en función del testeo de los trabajadores de la construcción, se retomaría o no la atención progresiva en la Administración Central. Desde marzo cuando el Poder Ejecutivo detectó los primeros casos de coronavirus en Uruguay, el gobierno definió la suspensión de las actividades presenciales en oficinas públicas. Y si bien, en varias instituciones, como por ejemplo, el BPS, la atención presencial nunca se interrumpió, sí hubo una merma en los servicios brindados cara a cara.

En su lugar, los directorios de las respectivas instituciones decidieron rotar a su personal y apelar al teletrabajo para disminuir la probabilidad de contagio, no solo entre sus funcionarios, sino incluso en el contacto con el público que realiza los trámites.