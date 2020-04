Maestros en Montevideo prevén que las clases presenciales recién vuelvan en setiembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La filial Montevideo de la Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU) proyecta que las clases presenciales en todas las escuelas del país recién se efectivizarán en el mes de setiembre. La llegada del coronavirus a Uruguay hizo que la concurrencia a las aulas se viera interrumpida posteriormente al 13 de marzo, cuando se detectaron los primeros casos en Uruguay. Desde entonces, los niños continúan las clases de forma online. Recién la semana pasada comenzaron a reabrir algunas escuelas rurales, pero sin la obligación de que los alumnos asistan.

"Ese es un denominador común, no solo en el ámbito de ADEMU Montevideo, si no que atraviesa si no tenemos mal percepción al espectro oficial. Cuando nos referimos a la presencialidad plena nos referimos a los cursos presenciales en todas las escuelas del país sin decisiones de carácter optativo y sin exclusión de personas por enfermedades prevalentes. Es más, la Universidad de la República creo que la está planteando para agosto", señaló Daysi Iglesias, secretaria general de dicha organización, en "Doble click" (radio Del Sol).

"Después existe lo que se está denominado un tránsito hacia esa normalidad anterior, en términos que está hablando el gobierno, y el gobierno mismo ha estado señalando que hay que hablar de nuevas normalidades. Por tanto, lo que nosotros señalamos es que ese tránsito de recuperación de la presencialidad que va a significar o está significando exclusión de docentes, exclusión de auxiliares según enfermedades preexistentes que supone controles a través de hisopados, alfombras sanitarias y uso de tapabocas, en lo inmediato no lo vemos", agregó.

Respecto a por qué visualizan la vuelta de los cursos presenciales en setiembre, contestó: "No vamos a determinar cuándo hay presencialidad completa, capaz no la hay ni en diciembre y capaz sí hay condiciones para que las haya en agosto como dice la Universidad, pero estamos suponiendo la evolución de la enfermedad y un pasaje del período invernal que creemos va a ser una variable fuerte a considerar en la evolución de la enfermedad".

"Después si eso es así o no, lo determinarán los organismos de salud", añadió. De todos modos, aclaró que el año "no se puede dar por perdido".

Por otra parte, Iglesias planteó la posibilidad de hacer una selección de contenidos programáticos que los niños si o sí tendrán que tener durante este 2020. No dar los programas enteros si no "seleccionar contenidos claves" ante esta nueva realidad generada por la pandemia.