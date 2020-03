Recomendaciones y ejercicios para que el teletrabajo no traiga consecuencias físicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasar a la modalidad de teletrabajo en casa, por más que se esté haciendo lo mismo que en la oficina, significa muchas veces estar utilizando muebles de nuestro hogar que no están adaptados a las necesidades que requiere una labor, por ejemplo, como la de estar sentado frente a la computadora.

Con el tiempo el cuerpo comenzará a pasarnos factura porque no estamos trabajando en las condiciones más adecuadas. Dado que hoy muchos no tienen otra opción, lo mejor que podemos hacer es prestar más atención a las posturas que adoptamos y, además, fijarnos una rutina de ejercicios que nos permita contrarrestar los trastornos que provoque la nueva modalidad.



Las licenciadas Alexandra Abella y Fiorella Viotti, integrantes de la Asociación de Fisioterapeutas del Uruguay (AFU), elaboraron para los lectores de El País una serie de recomendaciones para llevar adelante el teletrabajo y una rutina de ejercicios para paliar las consecuencias de no estar acostumbrados a esta nueva situación.



“Nosotros, como fisioterapeutas, podemos contribuir desde dos aspectos importantes: por un lado, la atención sanatorial tanto en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) como internación, relacionada de manera más directa con el COVID-19 y, por otro lado, desde la prevención para todas aquellas personas que, por el aislamiento social, se vieron obligadas a nuevas posturas o mayor sedentarismo”, comienzan diciendo las especialistas.



“Muchos uruguayos se han encontrado en los últimos días recluidos en sus domicilios, realizando teletrabajo y, por lo tanto, implicando mayoritariamente posturas estáticas en posición sentado. Para muchos de ellos no es habitual permanecer sentado por períodos tan prolongados en el día, para otros será habitual por su trabajo”, amplían.



Las profesionales destacan que es importante saber que esas posturas pueden llevarnos a desarrollar diferentes dolores, especialmente a nivel de espalda y brazos, pudiendo en algunos casos desarrollar contracturas musculares o patologías como la tendinitis. “Mucho mayor es el riesgo aún si la persona ya cuenta con antecedentes personales de alguna lesión en estas zonas”, apuntan.



Los dolores o lesiones derivadas del teletrabajo se pueden prevenir si se adoptan ciertas medidas sencillas pero efectivas. Si esas consecuencias ya están presentes, se pueden disminuir.



“Los dos frentes por donde las abordaremos son: una postura correcta durante la ejecución de la actividad, por un lado: y algunos ejercicios sencillos y prácticos para compensar el esfuerzo muscular que nos generan, por el otro”, explican las fisioterapeutas.

No estar mucho tiempo sentado. En términos generales, se recomienda hacer una pequeña caminata por cada 45 minutos que se haya permanecido en posición sentado. En caso de no contar con espacio físico, podemos pararnos y mover las piernas, comenzando por los tobillos y terminando por las caderas. La mayoría de las personas cree que estar sentado es sinónimo de descanso y por ello es la mejor postura posible. Sin embargo, es la posición que más genera tensión y presión a nivel de la columna, razón por la que no se deben superar los 45 minutos de corrido en esa postura.



Postura.

Las especialistas recomiendan seguir estos consejos:



• Tanto la cadera como las rodillas deben permanecer en ángulos cercanos a los 90 grados; esto se puede regular mediante la altura de la silla. En caso de que la altura no sea ajustable, se podrán utilizar almohadones para compensar. Si no se cuenta con una silla que propicie estos ángulos, es preferible que la misma sea más alta que lo recomendado a que sea más baja.



• Los pies deben permanecer apoyados. Si por la altura de la silla eso no se logra, podemos colocar un pequeño realce debajo, ya sea una caja o un banco pequeño.



• Es importante que los antebrazos cuenten con apoyo, ya sea en los apoya abrazos de la silla o sobre la misma mesa. De este modo evitaremos sobrecargar nuestros hombros y cuello. En caso de contar con apoyabrazos, no pueden tocar la mesa, hay que alejar la silla de la computadora.



• La espalda debe tener un respaldo, sobre todo la zona lumbar o espalda baja, para lo cual se puede colocar además un pequeño almohadón para darle más apoyo.



• Respecto a la cabeza, es importante realizar un correcto control postural: es decir, cada cierto tiempo chequear en qué postura nos encontramos, evitando mirar hacia abajo por mucho tiempo o acercar la cabeza a la pantalla.



• Continuando con el control postural, debemos revisar la posición de los hombros y codos ya que muchas veces, frente al estrés, tendemos a elevarlos generando tensión en la zona del cuello. Eso llevará a que después aparezca un dolor muscular en la zona.



Computadora.

No solo debemos atender el mobiliario que utilizamos y las posturas que adoptamos, también es importante poner atención a que la computadora con la que trabajamos esté instalada de la mejor manera para que no nos afecte físicamente.



Abella y Viotti aconsejan:



• La pantalla debe estar ubicada de modo tal que el borde superior se nivele a nuestros ojos. El teclado tiene que estar a la altura de nuestros codos aproximadamente. Aquí nos encontramos ante el problema de las laptops o netbooks, que no nos permiten cumplir con los dos objetivos. En estos casos, los ejercicios compensatorios (ver recuadros) cobrarán aún más relevancia.



• Para nuestra mano hábil es importante que, al utilizar el mouse, las muñecas no permanezcan en posturas extremas. Esto se puede dar en periféricos muy voluminosos; aquí son recomendables las almohadillas de los pads

Ejercicios

Viotti y Abella aclaran que son muchos los ejercicios que se pueden hacer para prevenir los males del teletrabajo.



“Lo ideal sería una rutina especifica considerando la postura y hábitos de cada persona”, señalan. Dado que eso no es posible en estos momentos, proponen una serie de ejercicios sencillos para la zona de miembros superiores y cuello (ver recuadros).



“Es importante recalcar que aquellas personas que cuenten con patologías o cirugías previas en esas zonas y no estén seguros de poder realizarlos, no los hagan”, alertan.

Ejercicios para la zona de miembros superiores Para sus recomendaciones de ejercicios básicos, las licenciadas Abella y Viotti decidieron concentrarse en la zona de miembros superiores y del cuello, las primeras en verse más afectadas. Tanto los ejercicios para brazos como para la zona cervical se pueden realizar cuando se abandona la posición sentado y se está haciendo ya sea la pequeña caminata recomendada o uno se ha puesto de pie por un rato. En cuanto a los brazos concretamente, debemos comenzar por movilizar un poco la zona para liberar tensión. Para ello empezaremos por abrir y cerrar los dedos de las manos 10 veces. A continuación, dibujaremos círculos con nuestras muñecas, cinco veces hacia un lado y cinco veces hacia el otro.

Luego, pasaremos a elongar la musculatura del antebrazo, evitando así la sobrecarga muscular y la aparición de tendinitis. Comenzaremos estirando nuestro codo con la palma de la mano hacia el techo;con la ayuda de nuestra otra mano, nos tomaremos de los dedos y los llevaremos hacia abajo y hacia nosotros, sin doblar el codo o subir el hombro. Al momento de sentir tensión en nuestro antebrazo, mantendremos la postura por 60 segundos. Luego, repetiremos el mismo ejercicio con el brazo contrario. Para elongar la musculatura externa del antebrazo, debemos realizar el mismo ejercicio, pero con la palma de la mano mirando inicialmente hacia el suelo.

Los ejercicios comienzan por movimientos con los dedos de la mano.

Ejercicios para el cuello Dejar caer la oreja hacia el hombro mientras se saca el aire por la boca, sin mover hombros. Repetir al otro lado. Llevar el mentón lentamente hasta tocar el pecho lo máximo posible, para luego volver a la posición original. Importante: no llevar la cabeza hacia atrás. Repetir 5 veces cada ejercicio.

La zona cervical es de las más perjudicadas para quienes trabajan frente a una computadora.

Más para el cuello: Girar la cabeza El mentón va hacia un hombro y hacia el otro de forma lenta, con respiración lenta y profunda, inhalando por nariz y exhalando por boca. Por último, mover un poco nuestros hombros dibujando con la punta de ellos círculos amplios en el aire, hacia uno y otro lado. Repetir 5 veces cada ejercicio.

La cabeza se debe mover de un lado a otro con mucho cuidado.

Elongar Dejar un brazo colgando al costado del cuerpo y haciendo tensión hacia el suelo. Con la mano, nos tomamos del costado contrario de la cabeza, pasando el brazo por encima de esta y la llevamos hacia el hombro, hasta sentir tensión en el cuello. Mantener 1 minuto, repetir al otro lado.

Todo ejercicio debe terminar con un apropiado estiramiento.