"Para cuando se resuelva a dar el paso": diputado colorado dijo que regalará bandera del FA a Álvaro Perrone

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani dijo este lunes, en el marco de la votación de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes, que regalará una bandera del Frente Amplio (FA) al legislador de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, luego de que la colectividad liderada por Guido Manini Ríos decidiera votar en general el articulado del proyecto.

Schipani expuso una bandera del Frente Amplio en plena sesión parlamentaria, lo que provocó que fuera interrumpido por el presidente de la Cámara Baja, el nacionalista Rodrigo Goñi.

"La Rendición de Cuentas se va a aprobar porque Cabildo Abierto la va a acompañar", dijo Schipani. Para el legislador colorado, esto es "legítimo" y aseguró no estar "cuestionando" los acuerdo políticos ni las decisiones que toman las bancadas de los distintos partidos. En ese sentido, consideró que esto "es parte" de la negociación parlamentaria y la democracia.

Guido Manini Ríos junto a Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita en conferencia de prensa. Foto: Leonardo Mainé

"Tenemos todo el derecho de cuestionar las decisiones políticas que otros toman, pero más importante que lo que podamos decir nosotros, es lo que va a decir la gente cuando tenga que votar, porque afortunadamente nuestro contrato dura cinco años, y es la gente en las urnas la que nos renueva o no nos renueva la confianza", alegó Schipani.

Acto seguido, el legislador dijo que Perrone fue el "impulsor" de los acuerdos con el FA. "No ahora, sino desde que se inició este gobierno". "Le voy a hacer un regalo, para cuando se resuelva a dar el paso, ya tenga la banderita del Frente Amplio", añadió, sacando de debajo de su banca una bandera de la coalición de izquierda.

Por su parte, Goñi dijo a Schipani que no "podía mostrar", ni hacer "exhibición" de esa bandera. Fue en ese momento que el diputado terminó su intervención.