El presidente de OSE, Pablo Ferreri y el vicepresidente de la empresa Guillermo Carballo recibieron a una delegada de los productores de Casupá, Silvana Facheli, y le ratificaron que sigue adelante el cronograma de construcción de la represa que genera resistencia en las principales gremiales agropecuarias del país. En el encuentro también participó una gerente de OSE.

Carballo dijo a El País que el encuentro fue "de muy buen tono" y que le ratificaron a la productora que "es una decisión del gobierno, que OSE está ejecutando y que seguimos adelante". Se está a la espera de la autorización ambiental cuyo estudio demorará al menos un par de meses más, según supo El País. La obra se hará "siempre y cuando" se obtenga dicha autorización dijo, por su parte, Ferreri a El País.

Las ofertas serán recibidas el próximo lunes. Cuatro consorcios fueron precalificados en diciembre del año pasado. El costo de la obra, que apunta a mejorar el volumen de las reservas de agua disponibles para el sistema metropolitano, fue estimado por parte del gobierno en US$130 millones.

Carballo no se pronunció respecto a si es necesario declarar un área protegida de 67.000 hectáreas en la zona como propone el Ministerio de Ambiente, lo que genera el vehemente rechazo de la Asociación y la Federación Rural que entienden que se introducirían restricciones inaceptables a la producción en la zona. "Lo están tratando otros organismos del Estado", se limitó a decir Carballo.

Los productores le dejaron por escrito una larga lista de preguntas a los jerarcas de OSE. Si la represa se construye esto "implicará la desaparición, alteración de caminos, puentes, pasos, instalaciones y tendidos eléctricos que actualmente permiten el funcionamiento y la comunicación de la zona", sostiene el documento que entregaron. Por eso preguntaron: "¿ Existe un relevamiento integral de todos los caminos, carreteras, puentes, alcantarillas y pasos que serán inundados o afectados? ¿ Están definidos los nuevos trazados que deberán construirse? ¿ Se encuentran presupuestadas todas las obras necesarias? ¿ Quién asumirá el costos de las expropiaciones o adquisiciones de tierras para esos nuevos trazados?".

El acceso al agua también preocupa. Los productores quieren saber si se evaluó como quedarán las fuentes de agua de aproximadamente 105 padrones. "¿ Se construirán tajamares, perforaciones, sistemas de bombeo, bebederos o reservas alternativas? ¿ Quién financiará esas instalaciones, su mantenimiento y funcionamiento?", preguntaron.

El problema del acceso a los establecimientos una vez que esté construido el embalse es otro motivo de inquietud por la posibilidad de que algunos queden fragmentados por las aguas. "¿ Se construirán nuevos caminos y accesos para mantener la comunicación entre las distintas fracciones? ¿ Cuanto esto no sea posible, ¿ se establecerán nuevas servidumbres de paso a través de otros padrones? ¿ Cómo se compensará la pérdida de valor de las tierras que queden aisladas o pierdan funcionalidad productiva", quieren saber los productores.

En cuanto a la pérdida de monte nativo (unas 460 hectáreas) que supondría la obra los ganaderos de la zona de Casupá quieren saber cómo se compensará la pérdida de sombra y abrigo que hoy tienen allí los animales.