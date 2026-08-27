Oposición sale al cruce de proyecto de Caggiani que propone que los parlamentarios tengan dedicación exclusiva

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani presentó en las últimas horas un proyecto de ley con el objetivo de establecer la dedicación exclusiva en la labor parlamentaria, iniciativa que rápidamente provocó la reacción de algunos legisladores de la oposición, en particular del Partido Nacional.

El dirigente marcó que “busca prohibir el ejercicio de actividades laborales/profesionales privadas y la percepción de ingresos extra parlamentarios a senadores y diputados”, con la finalidad de garantizar “la máxima transparencia y el compromiso con el país”.

En el artículo primero, el proyecto —que ingresó a la comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta— establece la prohibición para los “senadores y representantes durante su mandato de ejercer actividades laborales o profesionales, en carácter independiente o dependiente, para persona física o jurídica alguna, nacional o extranjera, ya sean honorarias o remuneradas”.

“Tampoco podrán durante su mandato ser socios o directores de persona jurídica nacional o extranjera, ni recibir ningún tipo de ingresos concernientes a actividades comerciales, así como tampoco percibir jubilaciones, pensiones o retiros. Se exceptúa de la presente prohibición el ejercicio de la actividad docente universitaria no remunerada”, prosigue el artículo.

En la exposición de motivos, Caggiani señala que actualmente el 25% de los legisladores que trabajan en el Parlamento desarrolla algún tipo de actividad laboral o profesional o tiene participación en sociedades comerciales. Por ello, entiende necesario impulsar un proyecto que garantice “el cumplimiento estricto de la función” para que el accionar parlamentario sea “ecuánime, transparente, sin ningún tipo de implicancias particulares o de terceros que puedan desvirtuar” la labor legislativa.

En caso de incumplimiento o violación de la prohibición, se plantea que la Presidencia de cada cámara convoque a una sesión para aplicar el artículo 115 de la Constitución, que establece la posibilidad de “corregir, remover o suspender” a un miembro del Parlamento.

Reacciones en la oposición

Frente a la propuesta del Frente Amplio, varios diputados y senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado reaccionaron rápidamente y criticaron el proyecto de ley.

“De los mayores disparates que se han presentado como proyectos de ley en esta legislatura. Lo que la Constitución no prohíbe, es más, lo protege, porque en los casos de limitar el derecho al trabajo lo establece expresamente. Se quiere limitar por ley ordinaria. Un nuevo paso hacia la lumpenización de la actividad parlamentaria”, apuntó el diputado blanco Juan Martín Rodríguez en X.

A los cuestionamientos se sumaron los senadores blancos Rodrigo Blás y Sebastián Da Silva —publicó una foto cosechando—, el representante colorado Juan Martín Jorge y otros dirigentes políticos, como Gonzalo Baroni.

“Totalmente en contra. El Parlamento necesita gente que también conozca el mundo real: profesionales, comerciantes, productores, trabajadores y emprendedores. No una clase política que vive exclusivamente de la política. Me veo tentado a proponer que después de dos períodos no renueven banca. Así fomentamos la renovación permanente y que todos trabajen y aporten desde lo privado. Experimenten lo que es la vida fuera de los palacios y privilegios”, replicó Jorge.