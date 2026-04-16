Oposición acordó interpelar a Civila por muertes en INAU pero con debate en la interna blanca y críticas de CA

Los diputados blancos y colorados votaron este miércoles interpelar al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, por la muerte de cuatro niños bajo la tutela del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) desde diciembre hasta febrero. Esta instancia, que no tuvo uno de los dos votos de Cabildo Abierto, se dará después de que las autoridades ya concurrieran a fines de febrero a la comisión permanente por este mismo motivo, a pedido del senador colorado Robert Silva.

En esta oportunidad, el miembro interpelante será el diputado blanco Pedro Jisdonian, quien reafirmó que “piden desde hace varios meses que haya un cambio en la dirección y se tomen acciones” en el INAU. A lo que sumó: “La responsabilidad de los menores debe ser de las más importante en una república. Cuando falla, no son estadísticas. Son vidas de niños. Tras pedidos de informes que quedaron sin respuesta y luego de la comparecencia de las autoridades en febrero en la comisión permanente, entendemos que esta situación amerita otro tratamiento”.

A su entender, “se terminó la época del diagnóstico y las opiniones, y llegó la hora de tomar algún tipo de resolución” o, en todo caso, “reconocer que no se van a tomar”. Esto último implicaría —indicó el legislador blanco— “seguir viviendo en esta situación que es insostenible”.

La decisión de los blancos y colorados no tuvo el voto cabildante de Álvaro Perrone, quien de hecho se mostró bastante molesto en la mañana de este jueves. "El diputado hace público su solicitud de interpelacion y sus motivos en X, nunca los dijo en coordinación partidaria ni nos informó como partido los motivos", escribió el cabildante, reposteando el anuncio de Jisdonian sobre la interpelación. "El caprichito de ser 'el miembro interpelante' lo desvive, no le importa otra cosa, tendrá sus minutos en prensa", agregó Perroe.

En la sesión, Perrone argumentó que se les “hizo saber que había una intención de interpelar a Civila por la situación en el INAU”, pero que nunca se les profundizó sobre “cuál situación se hablaba”. Además, apuntó que, hasta el martes, hubo intercambios en la coordinación interpartidaria para ver si dentro de los temas a tratar iba a estar la situación de gente que vive en la calle. En esa línea, aseguró que hubiera apoyado la moción de estar enterado de qué trataba el pedido al Mides de concurrir a la Cámara de Representantes.

Por su parte, Jisdonian aseguró que tienen la “convicción” de que las muertes en el INAU son un “tema lo suficientemente importante para tratarlo solo”. “La situación del plan de invierno es otra cosa que creemos… Si bien tiene responsabilidad el ministro, la niñez y adolescencia no admite esperar a ver qué pasa con otras cosas”, añadió el legislador.

El debate interno

Pero no solo hubo dudas en Cabildo Abierto. En el Partido Nacional este tema fue, como suele ocurrir, objeto de discusión entre los diputados en la tarde de este miércoles. Y si bien hubo acuerdo formal a realizar ahora la interpelación, lo cierto es que no hubo acuerdo total entre los legisladores blancos.

Según dijeron a El País fuentes parlamentarias, hubo varios que advirtieron por "el sentido de la oportunidad" de interpelar al ministro Civila en este momento. Una posibilidad que se manejó entre los blancos era al menos esperar a hacer la votación de la convocatoria en mayo.

La gestión sobre la población que vive en la calle sí es un asunto que la oposición tiene en la mira, y una preocupación que varios nacionalistas piensan incluir en un futuro llamado a sala exclusivamente enfocado en este problema, una opción que ahora pierde fuerza con la interpelación aprobada este miércoles por un tema diferente.