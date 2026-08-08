Oddone dijo que las propuestas de Cabildo Abierto son "contemplables", pero requieren una "ley aparte"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió en la tarde de este viernes a las propuestas que el líder y exsenador de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, acercó el jueves a Presidencia de cara a la Rendición de Cuentas.

El jerarca brindó una conferencia de prensa tras participar junto al resto del equipo de la cartera en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, que analiza el proyecto de ley a votarse la semana próxima.

Allí dijo que las propuestas de CA “son todas contemplables” pero “por fuera del marco de la ley presupuestal, porque la ley ya fue remitida” al Parlamento y por ahora no se integrarán contenidos complementarios. En ese sentido, indicó que las iniciativas deberían ser objeto de una "ley aparte".

A su vez reconoció que no ha tenido tiempo de estudiar las propuestas que el partido cabildante puso sobre la mesa y reiteró que el gobierno está “concentrado” en el proyecto que están presentando, por lo que “no hay opción” en este momento de añadidos.

Los partidos de la Coalición Republicana mantienen que no darán los votos para la aprobación del proyecto. Por eso, en el caso de no lograr los mínimos necesarios, Oddone dijo que se considerará “un camino alternativo” al remitido.

La llave de Cabildo

Al no tener mayoría en Diputados, el gobierno precisará de los dos votos de los diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, para lograr que su texto de Rendición de Cuentas llegue al Senado por aprobación general.

El diputado por Cabildo Abierto Álvaro Perrone. Foto: Leonardo Mainé

Si bien en su momento Manini Ríos expresó que a priori su partido apoyaría en general la votación del extenso proyecto —sin perjuicio de discutir la eventual inclusión y exclusión de artículos puntuales—, ahora remarcó que no está definido.

A su vez, desde el FA no se han dado indicios por el momento de intenciones de negociar con CA para aprobar la Rendición de Cuentas en general.

Tras un encuentro este jueves en Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Yamandú Osi, el líder de CA dijo: “Nosotros no aseguramos ni dejamos de asegurar votos ni nada hasta que tengamos una respuesta, pero la actitud nuestra ha sido, desde el principio, constructiva. Queremos ser parte de la solución y no agravar los problemas que hoy vive buena parte de nuestra sociedad”.

Guido Manini Ríos en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Las propuestas que llevaron a Orsi

CA elaboró un documento con seis propuestas concretas para la Rendición de Cuentas: incrementar en un 50% la Asignación única para la Infancia y la Adolescencia prevista en el proyecto -previendo condicionalidades-; reducir “el total de funcionarios del Estado en el orden del 1% anual, salvo en educación, salud y seguridad pública, e instalar “talleres de oficios” para privados de libertad, otorgando remuneración por el trabajo.

También solicitaron una campaña para concientizar sobre los riesgos del consumo de cannabis; una suba en 20 millones de dólares anuales las partidas al Ministerio de Vivienda para acelerar las obras de las cooperativas de viviendas ya sorteadas y “retirar los artículos que disponen la reasignación de partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas”.

Para financiar estos añadidos, propusieron un “gravamen temporal a bancos comerciales y empresas administradoras de crédito” del 5% sobre las ganancias extraordinarias y revisar los gastos tributarios como la “reducción parcial de exoneraciones mal focalizadas”, así como los “ingresos derivados de la regulación del juego online”.