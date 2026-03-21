Observan por una bacteria a empresa de alimentos con convenios con el Estado y se descartan miles de viandas

Una empresa que se dedica al armado de viandas y que tiene convenios con oficinas del Estado para su comercialización recibió una observación por parte de Bromatología, dependiente de la Intendencia de Montevideo (IMM). Y, por este motivo, se cortó el suministro en algunas dependencias públicas.

Se trata de la empresa Fedir, que tiene convenios, entre otros organismos, con el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La directora de la institución, Micaela Melgar, contó a El País que la empresa tiene diversas líneas de trabajo con la oficina estatal: para el Programa de Alimentación Territorial (PAT), para comedores y para refugios.

En total, el arreglo es por cuatro puntos PAT, cuatro comedores, 32 refugios 24 horas y otros 20 nocturnos. "Cuando nos enteramos descartamos todas las viandas, eran 5.710", explicó, y agregó que se sustituyó el almuerzo en algunos lugares y en otros se entregaron tickets de alimentación.

"A partir del siguiente día rearmamos toda la operativa con otras empresas que tienen asignaciones" con el INDA, explicó la directora, que agregó que también se limpiaron las zonas en donde se guardaba comida.

"Al día de hoy estamos funcionando normal con otras empresas salvo el comedor 5 que está con tickets. El lunes abre", añadió.

Otra oficina del Estado donde se distribuían viandas de esta empresa es la Administración Nacional de Puertos (ANP). Desde el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) se emitió un comunicado donde se informó acerca de una "grave situación sanitaria" en los comedores del edificio.

"El día 17 del corriente, Bromatología procedió a la clausura de la planta industrial de dicha empresa (Fedir), al constatar la presencia de una bacteria que representa un riesgo directo para la salud", apunta el escrito. El comunicado aconsejaba no utilizar los comedores, y según supo El País, desde este jueves se cerraron la cantina y el comedor.

La empresa tiene otros convenios con el Estado. En su sitio web destaca que también ha sido seleccionada para el plan de alimentación escolar.

El País intentó contactarse con la empresa, que de momento no ha devuelto una respuesta. Desde la IMM aclararon que "no hubo una clausura, fue una suspensión".

"La Intendencia cumplió su función de inocuidad de la alimentación que se produce o circula por el departamento. Los controles a las empresas se realizan de forma periódica y al detectar una bacteria, como es en este caso, se activaron los protocolos y se informaron a los organismos correspondientes", indicó la comuna.