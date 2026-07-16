Mujeres uruguayas son más pobres que los hombres y padecen mayor inseguridad alimentaria, según estudio

El Instituto Nacional de Estadística (INE), junto al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentaron este jueves los Indicadores de Género de Uruguay del año 2024.

Entre otros datos, el estudio marca que las mujeres uruguayas sufren de mayor inseguridad alimentaria que los hombres y que es más común que vivan en situaciones de pobreza.

Presentación de Indicadores de Género 2024. Foto: Presidencia.

En comparación a la región, Uruguay tiene el índice más bajo de pobreza, pero el índice de feminidad de la pobreza más alto entre los 11 países analizados por la Cepal. El estudio indica que por cada 100 hombres viviendo en la pobreza, hay unas 154 mujeres. Esta brecha de género suele aumentar en la edad reproductiva, de 25 a 49 años, cuando las tareas de crianza y cuidados recaen en las mujeres.

"La prevalencia de la inseguridad alimentaria se ha incrementado, principalmente para las mujeres, pasando de 14,8% en promedio entre 2017 y 2019, a 18,7% en promedio entre 2021 y 2023", señala el documento. Suele ser moderada o grave con más frecuencia en aquellos hogares con menores de seis años; por ejemplo, en el 2025 fue de 12,2% en hogares sin menores y 18.9% en hogares con menores.

Violencia de género es más prevalente entre las más jóvenes

El estudio señala que, si bien Uruguay cuenta con marcos jurídicos para afrontar la violencia de género, no cuenta con los recursos para implementarlos correctamente. Si se miran las cifras, el 19,5 % de las mujeres mayores de 15 años afirman haber sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas en los últimos doce meses.

El tipo de violencia que predomina es la psicológica, sobre todo entre las más jóvenes: un 27,2% de las mujeres entre los 15 y los 18 años afirma haberla sufrido, y un 25,6% entre los 19 y 29 años.

Si se miran los datos de femicidios, el estudio marca que oscilan entre 22 y 28 por año en el período estudiado. Con estos datos, Uruguay se ubica en el séptimo lugar entre 17 países de América Latina cuando se comparan las tasas de femicidios en la región.

Estado "presente" pero con "desconexión"

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, afirmó este jueves en rueda de prensa que los datos "interpelan" la respuesta del Estado en cuanto a violencia de género. "El Estado no está ausente, está presente pero descoordinado en sus acciones".

"Desde Inmujeres venimos trabajando con toda la institucionalidad y el Parlamento modelos de atención a la violencia que puedan irse introduciendo en nuestro país, porque sentimos que por más que cada institución mejore sus perfiles y sus protocolos, la respuesta integral es esencial para no revictimizar", agregó.