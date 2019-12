Ministros comienzan hoy la ronda de contactos que da inicio a la transición

Varios de los ministros entrantes y salientes se conocen por sus actividades laborales o parlamentarias, otros en cambio, apenas han intercambiado algún mensaje por WhatsApp o han cruzado llamadas telefónicas.

En Defensa Nacional, Javier García y José Bayardi se conocen desde 1983 cuando ambos estudiaban Medicina, y en Trabajo, Pablo Mieres y Ernesto Murro se conocen de la actividad política. Sin embargo, hay varios casos en los que los entrantes y salientes secretarios de Estado poco saben uno del otro como es el caso de Ernesto Talvi y Rodolfo Nin Novoa o el de la ministra de Vivienda Eneida de León y la cabildante Irene Moreira.



Pero esta situación quedará atrás cuando formalmente cada uno comience con la transición en su cartera. Es que el presidente electo Luis Lacalle Pou encomendó ayer a su gabinete iniciar a partir de hoy con los trabajos ministerio por ministerio.

Por ejemplo, esta mañana, el canciller Nin Novoa recibirá en el Palacio Santos al futuro ministro (Ernesto Talvi) que irá acompañado por la designada subsecretaria Carolina Ache Batlle y el también designado director general de Secretaría, Diego Escuder. También tendrá lugar la primera reunión entre la ministra de Turismo Liliam Kechichian y el designado ministro Germán Cardoso; y la del ministro de Trabajo, Ernesto Murro con el futuro secretario de Estado, Pablo Mieres.



Por la tarde, el ministro del Interior Eduardo Bonomi recibirá a Jorge Larrañaga, que es quien va a ocupar el cargo a partir de marzo. Las reuniones se replican ministerio a ministerio; por ejemplo, mañana, el ministro de Defensa Nacional José Bayardi recibirá a Javier García, al tiempo que se definen los encuentros en las otras carteras.

Ayer, García dijo a El País que buscará conocer la “situación actual del ministerio”, entre ellas, “las cosas que están funcionado, las cosas pendientes y las comprometidas”. Paralelamente, García señaló que también estará sobre la mesa el tratamiento de temas vinculados estrictamente a la “transición” y a la “designación”, entre ellos, la polémica generada por el ascenso de nuevos generales por parte de la administración del presidente Tabaré Vázquez.



Luego de la presentación del gabinete, Larrañaga señaló en rueda de prensa que la tarea que tiene por delante es de “honda responsabilidad” porque “implica garantizar la protección de la gente, de ciudadanos”.

El blanco señaló que uno de sus objetivos será el de “recuperar la autoridad, defender a la Policía, a la institución policial y luchar contra una delincuencia a la cual se le acabó la impunidad, cumpliendo la constitución y la ley.



Al mundo.

La transición en la Cancillería es una de las que viene más aceitadas, dado que hace más de dos semanas que no solo Talvi viene trabajando en temas relativos al área, sino que ya hubo contactos entre él y el ministro Nin Novoa.



Talvi dijo a El País que su meta al frente de la política exterior será “defender en el terreno internacional los valores que nos organizan como sociedad, valores democráticos, republicanos, la defensa de los derechos humanos y de un orden internacional”.

Otro de los objetivos del futuro canciller será el de “organizar” una “diplomacia económica y comercial en busca de tratados para vender nuestros productos y alentar las inversiones para los uruguayos”.



Talvi llegará hoy al encuentro con el canciller de la República tras lo cual brindará una conferencia de prensa junto a Nin Novoa, informaron ayer en su entorno a El País.



Mientras tanto, el resto de los ministerios siguen definiendo el inicio formal de la transición. En Salud Pública, el ministro designado Daniel Salinas se reunirá hoy con su equipo integrado por el futuro subsecretario José Luis Satdjian y el designado director general de Secretaría, Carlos Benítez, para luego sí dar lugar a una reunión de coordinación con el ministro Jorge Basso.



En Vivienda, también se busca cerrar cuanto antes una reunión entre ambos equipos. La futura ministra de esa cartera, Irene Moreira, señaló ayer a El País que “es un gran honor estar representando a Cabildo Abierto en el gabinete”, así como “estar integrando este gobierno”. Añadió que se trata de “una enorme responsabilidad” y que tiene la “certeza de que vamos a dar lo mejor, lo más que podamos”.

Moreira y Salinas son los dos ministros que pertenecen a Cabildo Abierto, el partido que lidera el excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

“No ayudan en nada” las medidas argentinas

El futuro ministro de Turismo, Germán Cardoso, consideró que la medida anunciada por el gobierno de Argentina de aplicar un impuesto de 30% a las compras en el extranjero, “no ayuda en nada” porque “complica” el inicio de la temporada turística. El colorado explicó a El País que se reunirá hoy con la ministra Liliam Kechichian para comenzar formalmente con la transición, que culminará el 1° de marzo con la asunción del nuevo gobierno. “Somos nosotros quienes tenemos que tomar contacto”, señaló Cardoso a El País y agregó que se comunicaría con la titular de Turismo para “iniciar las conversaciones y el intercambio de información”. Cardoso subrayó que da “por descontado que (la transición de gobierno) será dentro del diálogo que tuvimos en todos estos años”.

Diálogo con los sindicatos será “abierto”

El designado ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, buscará los “entendimientos” en los Consejos de Salarios entre los empleadores y los trabajadores, para “dar una señal clara” desde el gobierno.



Para el secretario de Estado “el gobierno es garantía de equidad, de ecuanimidad, de que va a actuar con premura por partes, lo cual no significa que en determinado momento haya que tomar decisiones para dar una señal de que el gobierno es confiable y que da garantías tanto a empleadores como a trabajadores”.



Para el hoy senador, los contenidos de las negociaciones “tienen que ser amplios”, no solo incluir los salarios, sino “a otras condiciones laborales”, indicó a los medios. Mieres señaló que su relacionamiento con los sindicatos será “permanente”, “abierto” y de “diálogo”, aunque reconoció que “obviamente el conflicto es parte de la vida democrática, es parte del pluralismo, y no hay que tenerle miedo, hay que saber canalizarlo, y hay que saber resolver”. Al ser consultado sobre cuál será la postura del gobierno electo con respecto a las ocupaciones de los lugares de trabajo, Mieres contestó que “no son desde nuestro puntos de vista un instrumento adecuado para llevar adelante un conflicto, eso se dijo durante toda la campaña electoral”.