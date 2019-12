Gobierno entrante: la transición es "fluida" y "ordenada"; continuarán las reuniones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este lunes miembros del gobierno saliente y entrante volvieron a reunirse en Torre Ejecutiva para continuar la transición del gobierno que asumirá el próximo 1° de marzo. En esta oportunidad, el secretario y prosecretario de Presidencia entrantes se encontraron con el actual secretario y prosecretario de Presidencia y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

En rueda de prensa el actual senador del Partido Nacional Álvaro Delgado, designado Secretario de la Presidencia, dijo que "próximamente" se van a reunir la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche y el próximo director de OPP, Isaac Alfie, con su actual director, Álvaro García y con el ministro de Economía, Danilo Astori para hablar acerca de la decisión del gobierno saliente de no aumentar las tarifas públicas así como otras medidas.

García, por su parte, subrayó también en rueda de prensa que la respuesta a la solicitud de información de la primera reunión con Arbeleche y otros miembros del gobierno entrante fue "enviada el viernes", e "incluía la afirmación de la decisión tomada del gobierno de no hacer ajustes de tarifas hasta fin del gobierno".

Sobre el proceso de transición de gobierno, Delgado la calificó de "fluida" y con una coordinación "muy ordenada". En esta ocasión, señaló que se llevaron "mucho material" que venían "reclamando".

Agregó que en próximas fechas se "se van a ir habilitando las reuniones bilaterales entre los ministros" salientes y entrantes para afinar detalles de las respectivas carteras. Puntualizó que el futuro canciller y el actual, Ernesto Talvi y Rodolfo Nin Novoa, respectivamente, se reunirán para "la preparación del cambio de mando del (próximo) 1° de marzo", en referencia a aspectos de protocolo y ceremoniales de esa instancia.

Delgado aseguró también que existe "voluntad" del gobierno en funciones y del electo de "trabajar e intercambiar información sobre los juicios y sobre las inversiones". Al respecto, dijo que están "elaborando un cronograma con el secretario y prosecretario de la Presidencia para estar bien al tanto también de las diferentes etapas" de ambos asuntos.

Sobre este punto, el designado prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, señaló que aún "no han habido reuniones concretas sobre los juicios contra el Estado" y agregó que "todos" estos litigios le "preocupan" al gobierno entrante.

Por su parte, el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, señaló que en esta transición se está "tratando de facilitar el conocimiento" con "mucha responsabilidad".

Respecto a los juicios que enfrentó el Estado durante las gestiones del Frente Amplio, Toma enfatizó: "En estos 15 años, todos los juicios que fueron iniciados contra el Estado, este salió ganancioso".

Además, enumeró juicios que enfrentó contra Phillip Morris, Conecta, Italba, Montevideo Gas, Riselco y el juicio de Roma, que "los ganó Uruguay".

Además, se refirió al juicio que ahora enfrenta el país con la minera Aratirí, por unos "U$S 3.600 millones". El secretario de Presidencia aseguró que se "presentó una sólida defensa" pero no dio más detalles porque hay un "pacto de confidencialidad".



"Para ganar estos procesos se requiere tener razón y probar esa razón. Bueno, hasta ahora lo hemos hecho de esta forma", dijo y agregó sobre este caso puntual: "Tenemos razón y no la tiene Aratirí, por tanto, el pronóstico es que vamos a salir gananciosos".



En la misma línea, señaló que van a "transmitir cómo es la lógica de la defensa de los juicios y cuál es la lógica que ha permitido a esta administración salir gananciosa de todos los juicios", dijo.

Respecto a la estrategia judicial del Estado hasta el momento hizo una puntualización: "Eso no quiere decir que se adopte esa experiencia, pero tenemos que ser generosos en mostrar cuál fue nuestra experiencia en la formación de la Teoría del Pleito".