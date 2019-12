Lacalle Pou señala "alta probabilidad" de suba de las tarifas públicas en marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un rato después del mediodía, la ministra de Economía del gobierno electo, Azucena Arbeleche, entró ayer a la sala de conferencias de Presidencia ubicada en el primer piso de la Torre Ejecutiva, acompañada por parte de su futuro equipo económico (Alejandro Irastorza, Diego Labat y Fernando Blanco) y el abogado Mario Arizti, cuyo nombre se maneja para el Ministerio de Trabajo. Y allí transmitió lo que unos minutos antes le había dicho al director de OPP, Álvaro García, sobre la polémica planteada por el congelamiento de las tarifas.

Arbeleche pidió al equipo de la transición liderado por García los números detrás de las proyecciones de las empresas públicas para 2020, que llevaron al gobierno a decidir no aumentar las tarifas en enero, a diferencia de lo que se ha hecho en los años anteriores. García le respondió que, en caso de tener esa información disponible, la harán llegar “de la manera más inmediata posible”.

Y, con este escenario, el presidente electo Luis Lacalle Pou dijo ayer en una entrevista en VTV que hay “alta probabilidad” de que deba hacer un ajuste de tarifas públicas en marzo, ni bien asuma. Si bien indicó que aún no hay una definición, es “una de las posibilidades” por un tema de costos, aunque en rigor no lo considera “un aumento de tarifas”.

Algo parecido dicen la mayoría de los analistas consultados por El País: Lacalle deberá hacer un ajuste en marzo. El economista Pablo Rosselli, socio de Deloitte, dijo a El País que “es razonable” que cada enero suban las tarifas, más teniendo en cuenta la inflación de 8% anual, que los salarios suben a ese ritmo y el dólar también. Pero Rosselli indicó que otro tema es el debate político: “Quienes piensan que las tarifas son demasiado altas sistemáticamente protestan cuando el gobierno ajusta. Y desde el gobierno se señala que el costo de las empresas sube y por lo tanto las tarifas deben subir”.

Ahora, dijo el economista, los actores de ese debate saltan cada uno al otro lado del mostrador: “Desde el gobierno se dice que no es necesario subir las tarifas y la oposición, que pronto será gobierno, critica al gobierno por no ajustar”.



Si se mantiene la decisión de no subir las tarifas en todo 2020, eso conduciría “a un deterioro de las cuentas públicas absolutamente inconveniente”, según el socio de Deloitte. ¿Qué pasará en marzo? “El gobierno entrante tendrá la libertad de subir las tarifas señalando que recibe una situación fiscal mala e insostenible y que no ajustar conduciría a un resultado fiscal peor. Luego se discutirá quién paga el costo político”.



En la misma línea, el economista Agustín Iturralde -director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)- dijo a El País que congelar las tarifas es deteriorar aún más las ya deterioradas cuentas fiscales. “Es claro que esto no se puede dejar así y alguien deberá ajustar al menos por inflación”, indicó Iturralde, quien cree que en marzo Lacalle concretará ese ajuste.

Tabaré Vázquez junto con Luis Lacalle Pou. Foto: Leo Mainé.

A juicio de Iturralde, “hay una actitud un poco irresponsable” de las dos partes y lo ideal hubiera sido que los dos gobiernos se sentaran en una mesa y dieran una conferencia de prensa explicando el ajuste. “Nadie quiere pagar el costo político de algo que no es simpático, pero no debería haber lugar a estas pequeñeces”, indicó Iturralde.



El economista Aldo Lema, director de Vixion Consultores, dijo a El País que la situación fiscal es más delicada de lo que se planteaba, del entorno del 5% del PIB, pero a eso se suman otros problemas, como que la realidad de las empresas públicas “ha venido cayendo”.



Teniendo en cuenta todo eso, a su juicio el gobierno entrante debería hacer un ajuste, al menos en algunos servicios. Lema dijo que no subir “no se condice con la realidad de costos y fiscal”. Si no se ajusta durante 2020, el déficit fiscal total tendería al 6% anual, según dijo Lema en radio Carve.

Menos drástica, la economista Gabriela Mordecki -directora del Instituto de Economía- indicó que no todas las tarifas tienen los mismos fundamentos y que debe mirarse cada caso. ¿Habrá que ajustar en marzo? “Dependerá de cómo ellos se fijen las metas y si piensan que hay que financiar el gasto con aumento de tarifas, algo que han dicho que no había que hacer. Los asesores deberán afinar el lápiz y ver de dónde van a conseguir el ahorro propuesto”, respondió.