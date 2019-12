El canciller Nin Novoa aspira a ser el primer intendente de Cerro Largo del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El canciller Rodolfo Nin Novoa anunció formalmente su candidatura para ocupar la intendencia de Cerro Largo a partir de 2020 y "emprender esta aventura de que por primera vez en Cerro Largo haya un gobierno del Frente Amplio", enfatizó.

Nin dijo en rueda de prensa este fin de semana que "había pensado que había llegado el tiempo de retirarse", pero que la "semana pasada" compañeros de su partido lo visitaron en su ministerio para que considerara la posibilidad de ser candidato único del Frente Amplio para ese departamento. "Naturalmente que ya tenía la respuesta en el corazón, por lo menos, porque ahí es donde sale primero", indicó.

El canciller destacó sobre Cerro Largo: "Para mí ha sido la fuente mayor de mis alegrías, y me dio la posibilidad de ser intendente durante 10 años", en referencia a que ocupó dicha intendencia entre 1985 y 1994, cuando integraba el Partido Nacional.



En la misma línea, consideró: "No tengo el derecho, realmente, después de tantos honores que me ha hecho el Frente Amplio, de decirle que no e irme a mi casa cómodamente".

Asimismo, señaló que no renunciará a su cargo actual para hacer campaña. "Uno tiene que ser agradecido, yo voy a continuar con el presidente de la República hasta el primero de marzo, porque tengo ese compromiso que es irrenunciable". En tanto, dijo que la compañía con Tabaré Vázquez es lo que después lo va a "catapultar con mucha fuerza" para hacer su campaña departamental.



Reconoció que si bien "no es una candidatura desconocida", llega al departamento con "mucha humildad" a "reconocer" que Cerro Largo "ha cambiado mucho" y que "rápidamente" se pondrá a tono para conocer "todas sus facetas íntimamente".



Además, destacó que no viene con "ninguna piedra en la mano" para hacer "un cambio en el departamento", y agregó: "Soy de los que reconozco que el departamento ha avanzado, y avanzado mucho también porque ha habido una actitud del gobierno central muy importante", dijo.



Entiende que esta instancia electoral que se desarrollará en mayo de 2020 "no va a ser una elección fácil", pero "vamos a dejar todo" y llamar a un "tiempo nuevo" y que "sea mejor o diferente por lo menos hasta ahora".

Destacó que como seguirá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 1° de marzo -fecha en la que asumirá el próximo gobierno- es "consciente" de que cuenta con "poco tiempo" para participar activamente de la campaña electoral, pero sabe que "no" es desconocido y recibe el "cariño de la gente".

En tanto, considera que como las campañas electorales "han cambiado radicalmente su manera de desempeñarse", como hoy "las redes sociales y los medios tecnológicos juegan un papel fundamental", van a a "aplicar mucho a eso".

Asimismo adelantó que prevé realizar una actividad en Cerro Largo en febrero y el "2 o 3 de marzo", días después de la asunción de Luis Lacalle Pou, comenzará a recorrer el departamento y se meterá totalmente en la campaña.