Ministro de Defensa dijo que esta semana se dará respuesta sobre pedido de información por desaparecidos

Redacción El País

El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, señaló que "entre hoy y mañana" se brindará a Madres y Familiares de detenidos desaparecidos una respuesta a un pedido de acceso a la información que la organización realizó el 17 de noviembre de 2024. El grupo busca conocer detalles de la orden que el gobierno dio a mandos militares sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

En octubre de 2024, previo a las elecciones nacionales, el excandidato nacionalista Álvaro Delgado se reunió con Familiares y les comunicó que el gobierno ya había dado esa orden a las Fuerzas Armadas. Luego, la organización hizo el pedido de información.

Castaingdebat, que este lunes se reunió con la futura ministra de Defensa Sandra Lazo en el marco de la transición de gobierno, dijo que la cartera está "dentro de los plazos para contestar el pedido de información". "Esta semana estará llegando la información por lo que no estamos para nada fuera de los plazos. Estuvimos hablando de ese tema con las autoridades entrantes y esta semana está la respuesta de ese pedido", adelantó.

"Hay que ser muy cuidadosos con estos temas, son temas sensibles. Lo que ha estado claro es la voluntad y disposición del ministerio de aportar todo lo que tenía y que estuvo a su alcance desde que llegamos. En lo que va de este gobierno hemos contestado prácticamente todos los pedidos, hemos recibido más de 430", agregó.

Castaingdebat indicó que "si no es hoy, será mañana, pero la respuesta ya está". En ese sentido, sostuvo que la orden a los mandos militares "ya se dio" y "la dio el entonces ministro (Javier) García cuando (Gerardo) Fregossi era comandante en jefe y este mandó la orden a las diferentes dependencias".