El Mides pagó por traslados de personal ajeno a la secretaría

Una nueva denuncia por presuntas irregularidades en la administración del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) vuelve a poner el foco en la gestión de la ministra Marina Arismendi.

Según constató El País, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó la contratación de empresas de traslado (vehículos con choferes) para trabajadores que no estaban vinculados a la secretaría de Estado. De acuerdo con una resolución del Mides a la que accedió El País, la contratación fue observada dado que “no existe norma que habilite el pago del mismo, tratándose de funcionarios dependientes de otras organizaciones, por lo tanto no son funcionarios públicos”, señala el texto.

Sin embargo, el ministerio reiteró el gasto por $ 7.500.000 “para continuar con el normal logro de los cometidos de la secretaría”. Se trata de cinco empresas: Turismar SRL, Rutas del Sol LTDA, Vittori LTDA, Camatl S.A y 3G Tours.

By Ángel Asteggiante

By Mayte De Leon

By Ángel Asteggiante

El diputado del Partido Nacional, Martín Lema, que viene investigando las presuntas irregularidades en la gestión del Mides, señaló a El País que “el informe (por mayoría) del Frente Amplio para crear la comisión investigadora del Mides tiene cantidad de expresiones incorrectas, carece de documentación y se basa en evaluaciones que realiza la propia cartera”.

El legislador consideró que “la realidad es que están poniendo como escudo a poblaciones vulnerables porque no tienen el coraje de enfrentar las irregularidades”. Y agregó que “mientras sigan gestionando al Mides como a un comité de base del Frente Amplio, los recursos no van a llegar a los que más necesitan”. Lema también denunció que “en el informe del Frente evitan hacer referencia a la licitación abreviada para arrendar los servicios de vehículos con chofer para traslados dentro del país”. El diputado blanco presentó una serie de denuncias sobre el Mides durante la gestión de la ministra Arismendi ante la comisión legislativa formada para determinar si se hace lugar a la investigación formal en un documento de 39 páginas.

Los representantes del Frente Amplio, Óscar de los Santos y Gerardo Núñez, propondrán a la Cámara de Diputados no abrir una investigación sobre la gestión del Mides, como planteó Lema, por considerar que “no hay una sola razón fundamentada” para ello, y porque las denuncias del legislador son “ejercicios especulativos” y están apoyadas en “valoraciones políticas”.

Pedido

“Nunca nos hemos opuesto a ninguna investigadora o auditoría”, le contestó desde Ginebra, en 2017, el presidente Tabaré Vázquez al senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.

El hoy precandidato presidencial había planteado la necesidad de realizar una auditoría externa en el Mides para conocer de qué manera se utilizan allí los recursos. Hoy, a dos años de aquel planteo, en el Partido Nacional siguen esperando por la auditoría.

En febrero, Lacalle Pou tuiteó que plantearía “a los distintos partidos la necesidad de iniciar una comisión investigadora sobre la situación del Mides”. Eso se concretó en el pedido de investigadora que hizo Lema. Para Arismendi, la oposición utiliza todas estas denuncias con objetivos electorales. “El ensuciar la gestión, el ensuciar las políticas sociales es la antesala de cortarlas”, indicó la ministra en marzo en una conferencia de prensa.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Diputados definen si investigan

La Cámara de Diputados sesionará mañana para analizar los informes, uno en mayoría (Frente Amplio) y otro en minoría (Partido Nacional), y definir si conforman o no una comisión investigadora para indagar las denuncias de irregularidades en el Mides. En muchos casos las denuncias tienen que ver con reiteración de gastos luego de observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Al respecto, en el Frente Amplio se señala que el Mides ha tomado en consideración esas observaciones y que ha corregido la situación, pero además afirma que cuando ha reiterado los gastos lo ha hecho amparado en una norma constitucional, según el informe del oficialismo al que accedió El País. Además, en las denuncias se hacen señalamientos a dictámenes de la Auditoría Interna de la Nación. Al respecto en el informe se explica que ese organismo “audita programas concretos y puntuales en un período, por lo que sus señalamientos no hablan de la gestión del Mides en general sino de los procedimientos de programas puntuales en momentos puntuales, para los cuales realiza recomendaciones”. El informe en mayoría aclara que “el Mides, como el resto de los organismos, tiene observaciones del Tribunal de Cuentas pero no es cierto que desoiga los dictámenes reiterando gastos”. Es probable que la bancada del Frente Amplio mantenga sus 50 votos y logre bloquear la investigación.