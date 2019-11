Martínez defendió a Lula y dijo que buscará "los mejores entendimientos" con Bolsonaro si gana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez, candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, manifestó en una entrevista con el medio brasileño "Estadão" su "gran admiración" por Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2010 y en prisión desde el año pasado por corrupción.

"Todos los países somos diferentes y todas las izquierdas latinoamericanas son diferentes porque tenemos procesos de acumulación histórica diferentes. El fenómeno del Frente Amplio uruguayo es bastante particular en nuestra América Latina. El sistema de partidos políticos en Uruguay ha sido muy fuerte y en ese marco el Frente Amplio ha desarrollado un estilo político bastante particular. Sin embargo, no quiero dejar de decir que Lula sacó a millones de brasileños de la pobreza y generó posibilidades de desarrollo a colectivos históricamente postergados", señaló.

Respecto a la posición de la Justicia de procesar a Lula, dijo: "Nunca opino sobre las decisiones de la justicia, aunque no me gusten. Mucho menos en relación a otro país. Sin embargo, este caso es muy particular. Como ha quedado demostrado con los audios que han circulado, el fiscal que lo inculpó y su equipo, actuaron con intencionalidad política para impedir que se presentara a las elecciones".

Por otra parte, Martínez fue consultado sobre la coalición que el Partido Nacional integra junto al Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y que espera la confirmación del Partido Independiente y señaló que es "muy diversa".

"Incluye la derecha tradicional, pero también un nuevo partido militar cerca de Bolsonaro que tiene el 10% de los votos", dijo en referencia al partido liderado por Guido Manini Ríos.

"Lo único que los une es sacar al Frente Amplio del gobierno", añadió.

"En estos 15 años, el Frente Amplio hizo transformaciones estructurales que cambiaron al país. Fueron 15 años seguidos de crecimiento de la economía, 60% de crecimiento de los salarios por encima de la inflación, reducción de la pobreza de 40% a 9%, acceso a salud de calidad para todos los trabajadores y sus familias, entre muchas otras", valoró.

Sobre Jair Bolsonaro

"En las relaciones internacionales, las opiniones y simpatías personales no son lo más relevante. La elección del presidente de Brasil es de exclusiva responsabilidad del pueblo brasileño. En caso de ser electo como Presidente uruguayo, buscaré los mejores entendimientos entre ambos gobiernos para mejorar la calidad de vida de uruguayos y brasileños", sostuvo.

Su opinión respecto a Venezuela

"Mi postura en relación a Venezuela no cambió. Sólo que me impactó la lectura del informe preparado por la expresidenta Michelle Bachelet, que muestra con crudeza la situación que hoy están viviendo los venezolanos, y ante una pregunta de un periodista sentí necesidad de expresarlo. Siempre hemos preferido evitar caminos que polaricen y que generen enfrentamientos, porque eso no contribuye a lo más importante: la búsqueda de una salida que tenga el menor impacto sobre el pueblo venezolano. Por eso acompaño y mantendré la postura que defiende actualmente nuestra cancillería en consonancia con otros países, particularmente algunos europeos: el camino del diálogo, nunca el del uso de la fuerza", subrayó.