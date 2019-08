Manini preguntó a Miranda si no le preocupan "los condenados que hay por la Justicia en el FA"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo de gira en Salto que la explicación al crecimiento que muestra en las encuestas está en que representa a los más diversos sectores de la sociedad.

"Las encuestas dan presencia sí del ámbito policial y militar, pero también del medio rural y de gente vinculada a la educación. En definitiva somos una pista por la cual transita gente proveniente de todos los sectores de la actividad nacional", acotando que vienen también de todos los partidos políticos.

Asimismo se manifestó confiado en que Cabildo Abierto va a ser protagonista en estas elecciones. "Sabemos que hay muchos callados, que hay gente que nos quiere apoyar, pero no lo dicen en voz alta por ciertas dependencias laborales que puede jugar en su contra y ve en nosotros el camino del cambio imprescindible para este país".

Sobre las acusaciones del presidente del Frente, Javier Miranda, en cuanto a que Cabildo Abierto protege a un condenado por secuestro y un asesino de Eugenio Berríos y supuestos integrantes de movimientos neonazis, expresó que eso marca "claramente" la preocupación de "ese señor" por el crecimiento de Cabildo Abierto.

La persona a la que Miranda hacía mención es Eduardo Radaelli, un exmilitar que fue procesado y condenado en Chile por el secuestro y asociación ilícita en el caso de la desaparición y muerte de Berríos, el químico que trabajó para la dictadura de Augusto Pinochet asesinado en Uruguay.

"Hubo un integrante de Cabildo Abierto que tuvo un caso donde la Justicia uruguaya lo archivó y la Justicia de otro país lo termina procesando, no por asesinato, sino por un hecho lateral. Cumplió con la Justicia y una vez que cumplió nosotros no somos quienes para volverlo a condenar y tenerlo de por vida condenado. Yo le diría a Javier Miranda si a él no le preocupan los condenados que hay por la Justicia en el Frente Amplio que son mucho más claros, y ahí sí, condenados por homicidio ocupando cargos muy importantes a nivel del estado y eso parecería que no le preocupa, o sea que esa visión hemipléjica no es de recibo en Cabildo Abierto”, acotó.

Manini Ríos hizo hincapié también en que está dispuesto a debatir con los demás presidenciables, aunque remarcó que preferiría que fuera con Daniel Martínez.

"Estoy abierto a debatir, en particular con Daniel Martínez para que en cierta forma la gente perciba porque se insiste con ciertas políticas que han demostrado ser un fracaso total en el Uruguay. Con todos debatiría, especialmente con Martínez para que explique las políticas que se están llevando hace quince años en el gobierno que han conducido al país con mayorías parlamentarias a lo que hoy tenemos. No rechazamos a ninguno", remarcó.