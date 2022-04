“Es una luz de alerta”, dijo diputado del Partido Nacional sobre gesto de canciller turco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Continúan las repercusiones por el gesto que realizó el canciller de Turquía en su visita por Uruguay. En esta ocasión fue Pedro Jisdonian, coordinador de la bancada de diputados del Partido Nacional que pertenece a la colectividad armenia, dijo no tener “más que palabras de rechazo y de condena, sobre todo teniendo en cuenta que viene de un canciller, que no hace más que ahondar en un profundo dolor que existe en todos los armenios y de la diáspora”, y aseguró que es un hecho “que no van a dejar pasar inadvertido”.

“Estamos haciendo todas las gestiones correspondientes porque entendemos que es inaceptable, totalmente fuera de lugar y condenable la actitud que tuvo el canciller turco para con los representantes de la colectividad armenia que estaban pacíficamente manifestándose en la plaza”, expresó de acuerdo a un comunicado y agregó: “Reivindicar, a través de un gesto, a un grupo que se ha dedicado a hacer acciones terroristas por todo el mundo, es realmente preocupante, es una luz de alerta”.

El diputado destacó la actitud del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, quien convocó para el lunes 25 de abril una reunión con el canciller turco para que dé las explicaciones correspondientes.



Un día antes del hecho, Jisdonian se había reunido con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, con el objetivo de “afianzar la comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”.