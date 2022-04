Uruguay da un paso más en busca de TLC con Turquía en medio de tensiones con la colectividad armenia 

En la carpeta roja con el escudo de Turquía y la azul con el de Uruguay que los cancilleres de ambos países intercambiaron ayer, estaban firmados los documentos que dieron inicio formal a las negociaciones de cara a un Tratado de Libre Comercio (TLC). También abrieron la puerta, mientras esto no se concrete, a una profundización del intercambio comercial.

Este fue el resultado de la visita oficial que hizo el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, y de la reunión que mantuvo con su par uruguayo Francisco Bustillo.



El gobierno de Luis Lacalle Pou tiene como uno de sus primeros objetivos la apertura del país al mundo para conseguir nuevos mercados, aumentar el comercio, permitir la llegada de nuevas inversiones y -de esa forma- generar empleo y dinamizar la economía.

Y con esta premisa la administración actual tiene la mira puesta en dos grandes potencias mundiales: China y Turquía. En ambos casos Uruguay quiere firmar acuerdos comerciales de libre comercio sin esperar a los países socios del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay).



El posible acuerdo con China fue anunciado el año pasado y se aguarda por la confirmación de un estudio de factibilidad, paso previo a la negociación entre los Estados.



El gobierno de Lacalle Pou tiene como meta firmar al menos un TLC antes del cambio de mando en 2025, y con las rúbricas de ayer Turquía se posiciona como el posible mercado a conquistar a partir de esta estrategia.

Ayer se firmaron dos acuerdos de especial relevancia entre el canciller uruguayo y su par turco. El primero fue un “Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, un instrumento relevante para favorecer el desarrollo de actividades empresariales y la radicación de capitales en emprendimientos productivos que generen empleo y comercio para ambos países”, señala el comunicado oficial de la cancillería uruguaya.



En esta línea, el pasado 24 de agosto, los dos países ya habían firmaron un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en materia aduanera.



Pero se busca ir un paso más y avanzar en los lazos comerciales. Por eso el segundo documento de ayer apuntó hacia un TLC.

“Procedieron a suscribir los términos de referencia para iniciar el proceso de negociaciones conducente a un Acuerdo de Libre Comercio entre Uruguay y Turquía. Estos objetivos generarán mayores niveles de bienestar y prosperidad para ambas sociedades”, detalla también el comunicado de la cancillería local.



Los ministros de Estado también acordaron una primera reunión de la Comisión Económica Conjunta (CEC). Esta se realizará en el mes de julio. Este ámbito es central para la toma de decisiones de aspecto económico bilateral.

Como parte del plan de ambos países de avanzar en las relaciones bilaterales y comerciales fue que se decidió elevar los niveles de representación diplomática. Uruguay abrirá una embajada en Ankara. Lo mismo hará el gobierno turco en Montevideo.



“La decisión (...) constituye una señal importante para los sectores económicos, sociales y culturales de ambos países, reflejando claramente la voluntad de ambos gobiernos de enriquecer aún más los intercambios bilaterales”, detalla el comunicado del ministerio.

Turquía aparece en el décimo lugar en la lista de los principales destinos de las exportaciones uruguayas. El año pasado se exportaron algo más de US$ 200 millones. El récord de exportaciones se dio en 2018 cuando el monto total fue de US$ 300 millones. Por eso es que las autoridades locales ven en Turquía un potencial cliente y un jugador “fuerte en el mundo” con el que se puede mejorar el flujo comercial.



El embajador uruguayo en Turquía será Hugo Cayrús, que semanas atrás compareció a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para presentar su currículum y un plan de trabajo.

Cayrús remarcó que actualmente la mayor parte de las exportaciones son de ganado en pie. “Se trabajará para mejorar las oportunidades de acceso de productos y servicios uruguayos, así como también en materia de promoción comercial con el fin de incrementar y diversificar las exportaciones uruguayas al mercado turco”, declaró según consta en la versión taquigráfica del 6 de abril.



La presencia a nivel oficial del canciller de Turquía culminó con la visita e inauguración de la embajada turca, ya ubicada en frente a la Plaza Matriz, en la Ciudad Vieja.

El jerarca se retiró del país sin hacer declaraciones públicas a los medios, y bajo un importante operativo de seguridad producto de las manifestaciones realizadas por la colectividad armenia.



Antes de retornar vía el Aeropuerto Internacional de Carrasco fue que se produjo un episodio donde el jerarca del gobierno turco realizó un gesto racista hacia los manifestantes. Tras esto Bustillo convocó al embajador (ver nota aparte).

El canciller sí manifestó su agradecimiento público a las autoridades uruguayas a través de las palabras que solicitó incluir en el comunicado oficial del gobierno local.



“El canciller de Turquía expresó su agradecimiento a las autoridades uruguayas por la cordial acogida y por el constante empeño por acercar a dos países distantes geográficamente, pero que han demostrado una sincera voluntad de acercamiento y de cooperación mutua”, concluyó el documento oficial.

Bustillo convocó a embajador tras gesto racista del canciller

Un gesto del ministro de Turquía a los manifestantes armenios antes de retirarse de Uruguay, generó la reacción del canciller Francisco Bustillo que decidió convocar al embajador de dicho país. El momento fue grabado y se viralizó en las redes sociales.



El gesto refiere a la organización terrorista turca Lobos Grises y hacerlo significa un delito en varios países del mundo. La colectividad armenia ya se había manifestado en contra de la visita del canciller turco, pues entendía que se trataba de una provocación por realizarse a horas de la conmemoración del genocidio, reconocido por Uruguay y negado por Turquía.



El diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian, que pertenece a dicha colectividad y es hoy el coordinador de la bancada blanca, se había reunido con el canciller Bustillo el jueves 21 para conocer los motivos de la visita.



“Una cosa son las relaciones comérciales que puede impulsar Uruguay con Turquía y otra es la amistad de los pueblos y el compromiso de Uruguay con el reconocimiento del genocidio. La parte comercial va por otro lado. La oportunidad de la visita no fue la mejor por la fecha. Pero nos explicaron que el canciller estaba de gira y justo le toco acá ese día”, comentó a El País el legislador del partido de gobierno.



Los manifestantes armenios se reunieron ayer a la tarde en Plaza Matriz para increpar al canciller turco mientras realizaba la inauguración de la embajada. Al salir -y desde su auto- fue que el jerarca turco hizo el gesto racista que fue grabado por los armenios y difundido en redes sociales.



La noticia del gesto racista trascendió fronteras y fue divulgada por uno de los líderes de la banda estadounidense System of a Down, Serj Tankian, que es de origen armenio, que publicó el video en su cuenta de Instagram donde tiene 1,4 millones de seguidores.



Al tomar conocimiento de lo ocurrido, fue que el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Bustillo, convocó al Palacio Estévez al embajador de Turquía en Uruguay para el próximo el lunes.



El diputado Jisdonian dijo, en cuanto al gesto, que es un acto “totalmente condenable, incensario y fuera de lugar”.



“Compartimos el accionar del canciller Bustillo, porque estas actitudes no se pueden dejar pasar y menos cuando provienen de personas con la investidura del canciller de Turquía”, declaró el diputado del Partido Nacional.



La senadora del Frente Amplio, Liliam Kechichian, informó en su cuenta de Twitter que convocará a Bustillo al Parlamento para plantear la situación “inaceptable”. “Un mensaje de odio a la colectividad Armenia que se manifestaba pacíficamente”, dijo la frenteamplista.



El gesto del canciller turco se dio en medio de un intenso operativo de seguridad, donde los manifestantes armenios se ubicaron fuera del vallado que había sido instalado en el lugar. Desde allí fue que los activistas insultaron al canciller, según se ve en el video donde luego el turco realiza el gesto racista.



Ante lo ocurrido la Colectividad Armenia del Uruguay emitió un comunicado que se puede leer de forma íntegra en la sección Ecos de esta edición (página B14). En el texto opinan que el verdadero motivo de la visita del jerarca turco no eran los lazos comerciales con Uruguay.



“Demostró rápidamente cuál era el auténtico objetivo de su visita al Uruguay, al realizar frente a los manifestantes armenios el gesto que identifica a los Lobos Grises, organización terrorista paramilitar turca, cobijada por su gobierno. Esta organización se ha dedicado durante décadas a la persecución y el asesinato político de opositores tanto en Turquía como en Europa (incluido el atentado al Papa Juan Pablo II en 1981), reivindicando entre otros el asesinato del periodista de origen armenio Hrant Dink frente al diario que dirigía en Estambul en enero de 2007”, señala el texto.



La colectividad rechazó que a un día de la conmemoración del genocidio armenio la embajada turca coloque en su fachada gigantografías con las caras de Mustafá Kemal -al que señalan como uno de los responsables del genocidio- y Recep Erdogan -como un actor autoritario.



El presidente Luis Lacalle Pou estuvo al tanto de todo lo ocurrido con la visita del canciller turco. También él fue quien designó al canciller Bustillo para que se encargue del discurso oficial del día de hoy en el acto de conmemoración del genocidio armenio.