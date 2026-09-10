Luego de 18 años, Uruguay volverá a hacer un censo de cooperativas; en 2008 había 1.251.000 personas asociadas

El Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop)) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) firmaron un convenio para realizar un nuevo censo de cooperativas, luego de que el último se realizará hace 18 años, en 2008.

El nuevo relevamiento incluirá a todas las cooperativas del país y también a las sociedades de fomento rural activas, y tendrá como objetivo conocer mejor cómo está compuesto el sector, dónde se encuentran localizadas y qué actividades desarrollan.

La vicepresidenta de Inaccop, Flavia Carreto, destacó la importancia de contar con información actualizada del cooperativismo uruguayo y conocer mejor “en qué lugar del territorio está presente”.

La jerarca dijo que en Uruguay las cooperativas pueden ser de vivienda, ahorro y crédito, agrarias o bien estar vinculadas al sector productivo.

“Tenemos todas las ramas de producción y también de servicios. El cooperativismo tiene una presencia en todo el territorio y en todos los sectores”, destacó.

Según el último censo realizado entre 2008 y 2009, había 1.164 cooperativas en el país y 1.251.000 personas estaban asociadas a alguna.

Las más numerosas eran las de vivienda (581 integradas por 23.000 integrantes, pero la cifra es muy superior actualmente), pero concentraban menos socios que otras como las de ahorro y crédito, que son las más masivas : había solo 67, pero tenían más de un millón de socios.

Por su parte, el director técnico INE, Marcelo Bisogno, destacó la complejidad que significa para censar organizaciones de características tan diferentes entre sí.

“Esa diversidad implicará que el relevamiento deberá adaptarse a las características de cada tipo de cooperativa. Eso nos genera desafíos, porque los formularios, los procesamientos, los resultados y la información que vamos a generar van a ser distintos”, dijo.

Los datos estarán disponibles en setiembre de 2027.

