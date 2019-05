Lucía Topolansky asegura que el diputado Daniel Placeres renunciará a su banca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta Lucía Topolansky, figura central del Movimiento de Participación Popular (MPP), aseguró en Maldonado que cree que el diputado del sector Daniel Placeres va a renunciar antes de que se llegue a la votación para quitarle los fueros.

Según informó Telenoche, la vicepresidenta explicó que el pedido del fiscal Luis Pacheco se debe a que Placeres estuvo presente en “una votación en la que no debería estar” (en Envidrio) y que “la vara en Uruguay está muy alta”.



La bancada parlamentaria del Frente Amplio analizará en las próximas horas qué posición toma acerca del pedido de desafuero de Placeres, el diputado que es acusado de un delito de conjunción de interés personal y público por su involucramiento en la empresa estatal Envidrio en un papel directriz mientras mantenía su cargo como legislador.

A su vez, luego de finalizado el lanzamiento de campaña de la Vertiente Artiguista, lista 77, en el local conocido como La Huella de Seregni, el precandidato frenteamplista Daniel Martínez habló en rueda de prensa sobre el pedido de procesamiento de Placeres.



"Es un tema para dialogarlo como fuerza política. Como en su momento a (el exvicepresidente Raúl) Sendic se lo hizo renunciar a la vicepresidencia", comenzó Martínez al ser consultado sobre su postura acerca de qué debe hacer el Frente Amplio con Placeres.



"El FA tendrá que valorar las características de esta situación y en qué medida eso influye. Lo que queda claro es que si hay temas éticos que están involucrados, que es lo que hay que terminar de evaluar, la ética no se corre. Hay una línea que es infranqueable", agregó en la rueda de prensa.



"Nadie está a salvo de que haya desviaciones. Puede haber diferencia de características, pero hasta ahora en los temas que ha habido el FA ha tomado la actitud de que por más pequeña que haya sido la desviación se toma la decisión que corresponde", añadió.



Según el dictamen del fiscal Pacheco, el diputado Placeres contaba con familiares dentro de la plantilla de trabajadores de Envidrio, un hermano y un hijo “fueron beneficiados con la extensión del seguro de desempleo”.





Análisis.

Además de la bancada del FA, el ejecutivo del MPP se reunirá en estas horas no solo para analizar el caso Placeres, sino también para fijar posición política acerca de todas las denuncias presentadas por la oposición en el Juzgado del Crimen Organizado que incluyen los negocios por Venezuela, los préstamos otorgados por el Fondes y la asistencia del Inefop a Envidrio.



El sábado estaba previsto que hablaran en Casavalle José Mujica y la precandidata Carolina Cosse pero la lluvia obligó a suspender la actividad. Consultada la senadora Patricia Ayala dijo que en lo personal deposita toda su confianza en Placeres “porque no hay mayores elementos como para que la Justicia lo pueda procesar”.

Daniel Placeres, diputado del MPP y exdirector de Envidirio. Foto: Leonardo Mainé.

Ayala dijo que como grupo político, el MPP “no tiene ningún problema” en levantar los fueros a Placeres “para dejar camino libre a la Justicia” para que pueda actuar.



“En eso estoy segura que ninguno de nosotros vamos a tener problemas (...) No lo hablé con mis compañeros, te digo lo que hasta ahora veníamos manejando sin manejar un caso puntual”, señaló.



En el sector mujiquista parten de la base de que “hay que levantar los fueros”, ya que ni siquiera la intención de Placeres es ampararse en los mismos.

El grupo difundirá una declaración donde valorará todos los aspectos contenidos en las denuncias realizadas por la oposición en el juzgado de Crimen Organizado. El MPP tiene sobre las bancas una posición histórica, la cual implica que las mismas no son de la persona, sino de la lista, por lo que en este caso debe haber una resolución formal del sector sobre el tema.



Asimismo, Montevideo Portal tuvo acceso a un documento que está circulando en el MPP, en el que se señala que Placeres renunció a Envidrio en febrero de 2015, "antes de asumir su diputación". Por esto, señala el documento, no hay "marco legal" que lo incluya.



“Sí la convicción de defender un proyecto autogestionado para los trabajadores, del cual no ha obtenido un solo centavo de la actividad de la fábrica. Una industria que no existía en el Uruguay y los trabajadores la reflotaron", señala el documento.



Si existe algún interés, "es el de defender una forma de producir en donde los y las trabajadores son dueños de sus destinos", subraya luego.



El documento resalta que el fiscal Pacheco no encontró ilicitudes en los negocios con Venezuela. "En los negocios con Venezuela no hay ilicitud" y lo que sí hubo fue "manija con todo esto".

Fiscal Luis Pacheco. Foto: Fernando Ponzetto.

Según el MPP, el magistrado señaló que no se pudieron "reunir los elementos de convicción suficientes" que permitan "inferir la existencia de conductas penalmente reprochables", luego de una denuncia presentada por el Partido Nacional.