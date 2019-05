Martínez sobre caso Placeres: el FA debe "valorar" la situación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato por el Frente Amplio Daniel Martínez dijo que el Frente Amplio debe "valorar" el caso de la renuncia de Daniel Placeres a su banca luego de que el fiscal Pacheco pidiera su procesamiento por su actuación parlamentaria en temas relacionados con la empre Envidrio.

"La actividad no me ha permitido mirar en profundidad (el caso) pero a la Justicia hay que mirarla con mucho respeto, aunque a veces uno no coincida", señaló Martínez durante el acto de la Vertiente Artiguista.

"De la misma forma que a Sendic se lo hizo renunciar a la vicepresidencia, el Frente Amplio deberá valorar las características de esta situación y en qué medida eso influye", expresó Martínez.

Según el dictamen del fiscal Pacheco, el diputado Placeres contaba con familiares dentro de la plantilla de trabajadores de Envidrio, un hermano y un hijo “fueron beneficiados con la extensión del seguro de desempleo”.

Martínez señaló que es importante ver "lo que está planteado y la causa". Y expresó: "Si hay temas éticos que están involucrados, ahí sí, la ética no se corre. Hay una linea que es infranqueable. No tengo los elementos para decir que placeres cruzó la línea", dijo el precandidato oficialista.