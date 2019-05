El MPP dispuesto a levantar fueros del diputado Placeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lo que menos quiere el Movimiento de Participación Popular (MPP) es generarle un nuevo problema al Frente Amplio en plena campaña electoral. El sector que lidera el expresidente José Mujica se dispone a levantar los fueros del diputado Daniel Placeres para que comparezca ante la Justicia y así evitar dejar al oficialismo en una posición incómoda.

El Ejecutivo del MPP se reunirá hoy no solo para analizar ese punto, sino para fijar posición política acerca de todas las denuncias presentadas por la oposición en el Juzgado del Crimen Organizado que incluyen los negocios por Venezuela, los préstamos otorgados por el Fondes y la asistencia del Inefop a Envidrio. Sobre estos tres puntos el fiscal Luis Pacheco no encontró pruebas de que se hayan cometido delitos, como había denunciado los diputados blancos Rodrigo Goñi y Jaime Trobo, y el nacionalista y exdiputado del FA Gonzalo Mujica.



El pasado viernes, Pacheco pidió procesar a Placeres por el delito de conjunción del interés privado y del público, por su actuación parlamentaria en temas relacionados con la empresa Envidrio. Concretamente omitió informar su vinculación con la cooperativa autogestionada y promovió la votación de una ampliación del seguro de desempleo.

Según el dictamen del fiscal, el diputado contaba con familiares dentro de la plantilla de trabajadores de Envidrio, un hermano y un hijo “fueron beneficiados con la extensión del seguro de desempleo”.



Ayer estaba previsto que hablaran Mujica y la precandidata Carolina Cosse en un acto en la plaza de Casavalle, pero la lluvia obligó a suspender la actividad. Consultada por la situación generada a partir del pedido de procesamiento de Placeres, la senadora Patricia Ayala dijo que en lo personal deposita toda su confianza en Placeres “porque no hay mayores elementos como para que la Justicia lo pueda procesar”. “Quizás puedan tomar el hecho de que votó la prórroga de seguro de paro, pero no hay otra cosa”, subrayó.

Ayala dijo que como grupo político, el MPP “no tiene ningún problema” en levantar los fueros a Placeres “para dejar camino libre a la Justicia” para que pueda actuar. “En eso estoy segura que ninguno de nosotros vamos a tener problemas (...) No lo hablé con mis compañeros te digo lo que hasta ahora veníamos manejando sin manejar un caso puntual”, señaló. En el sector parten de la base de que “hay que levantar los fueros”, ya que ni siquiera la intención de Placeres es ampararse en los mismos. El grupo elaborará hoy una declaración donde valorará todos los aspectos contenidos en las denuncias realizadas por la oposición en el juzgado del Crimen Organizado. El MPP tiene sobre las bancas una posición histórica, la cual implica que las mismas no son de la persona, sino de la lista, por lo que en este caso debe haber una resolución formal del sector sobre el tema.



“Yo no tengo ningún problema con la Justicia. Creo que la Justicia tiene que actuar”, declaró ayer Placeres a Informe Nacional, de radio Uruguay. Sobre los fueros, dijo que se trata de una resolución del sector.

En el Frente Amplio esperan la decisión que formalmente adopte hoy el MPP para a su vez abordar el asunto. Le corresponde a la bancada de Diputados tomar la resolución, porque es en esa Cámara que se deberá tratar el levantamiento de los fueros.



Políticamente no hay dudas de que el tema estará sobre la mesa este lunes en el Secretariado Ejecutivo de la coalición por ser el hecho político más importante para el oficialismo en las últimas horas.



Según consultas realizadas por El País, en otros sectores de la izquierda consideran “inevitable” el levantamiento de los fueros dados los antecedentes con legisladores de la oposición (Wilson Ezquerra y Daniel Bianchi). También pesa la decisión adoptada con el propio Raúl Sendic, quien terminó renunciando a la vicepresidencia tras las presiones internas.