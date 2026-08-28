Ley del policía herido: sindicato impulsa reclamo con un proyecto del Partido Colorado y que Negro estudiará

El senador colorado Andrés Ojeda presentó este miércoles un proyecto para crear la llamada “Ley del herido”, con el fin de consagrar una “protección integral de los funcionarios policiales heridos en acto directo de servicio”. La iniciativa es un reclamo histórico de los sindicatos policiales; incluso en el último mes se había presentado como propuesta formal ante todos los partidos políticos y el Ministerio del Interior.

El secretario general del Partido Colorado dio una conferencia de prensa en las últimas horas en la que explicó algunos aspectos del proyecto de ley, acompañado del presidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), Ricardo González, entre otros.

“Hoy los policías están injustamente vilipendiados por una situación de seguridad pública que no es la responsabilidad de la Policía. Acá si hay un problema de seguridad pública es un problema de gestión política. La policía hace lo que el mando político le ordena. Y me parece que una vez que lo hace, una vez que se la juegan, los tenemos que cuidar más que a nadie”, sostuvo Ojeda.

Entre sus principales medidas, el proyecto dispone que el Hospital Policial “deberá brindar atención integral y prioritaria a los funcionarios de la Policía Nacional heridos en acto directo de servicio, incluyendo cobertura en salud física y mental, rehabilitación y seguimiento post-trauma”.

También se establece que los policiales heridos “que obtengan licencia médica mantendrán el salario íntegro durante todo el período de recuperación” y “durante dicho período no ingresarán al Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial (STIP) ni se les aplicará descuento alguno sobre partidas variables”.

Ojeda explicó que con la normativa vigente el policía “cobra un porcentaje” del monto, por lo que “se lesiona en el cumplimiento del deber y eso le implica una pérdida salarial” cuando se lesiona.

“Pasa incluso, y me afirmo en esto, que muchos policías están prontos para volver, quieren volver a trabajar y no pueden volver porque muchas veces el sistema aún no ha validado que están aptos para volver, por cuestiones burocráticas del propio STIP. Entonces, el Estado termina conspirando contra el propio policía que está desesperado por volver”, agregó.

Además, la iniciativa prevé que, “en caso de incapacidad permanente y absoluta para la función policial o toda tarea derivada de un acto directo de servicio”, el agente sea “ascendido honoríficamente al grado inmediato superior, como reconocimiento a su sacrificio”. Otro artículo plantea que su familia tenga “cobertura vitalicia” de salud en caso de que el policía fallezca “a causa de las lesiones sufridas”.

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado será la encargada de tratar este proyecto. Sin embargo, se prevé que sea dentro de unos meses, puesto que la cámara tiene que aprobar la Rendición de Cuentas en un plazo de 45 días.

Al respecto, Carlos Negro, ministro del Interior, comparecerá ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el martes próximo, pero Ojeda ya adelantó que será consultado sobre su iniciativa.

“Por lo que los sindicatos nos comentan, no estuvo en contra de por lo menos conversar sobre este tema”, dijo el senador. Fuentes del ministerio confirmaron a El País que Negro se mostró abierto a analizar la propuesta, en la última reunión que mantuvo con el SUPU el pasado martes 18 de agosto.

Consultado por El País, Nicolás Viera, senador frenteamplista que integra la comisión que tratará el proyecto, dijo que lo estudiarán para conocer más sobre su contenido e implicancias.

“Poca plata” y reclamo histórico

El propio Ojeda no manifestó cuál sería la inversión necesaria para aplicar la ley, pues aseguró que se trata de “poca plata”, debido a la baja cantidad de casos que hay de policías heridos anualmente. Según consultó El País, Interior no cuenta con datos al respecto, pero coincide en que son pocos.

“Me decían del sindicato que el año pasado los casos fueron muy pocos. Creo que no representa un dinero sustantivo y que el Poder Ejecutivo puede disponer dentro de lo que tiene perfectamente para esto. La suma no es importante. Lo importante es que los casos que ocurren estén contemplados”, declaró el senador.

En diálogo con El País, el sindicalista González señaló en la misma línea que “son pocos casos” y coincidió en que la norma “no insumiría un gran gasto”.

“No es tampoco que decimos tenemos cinco casos, 10 o 20, porque en realidad el delito ha ido mutando, los niveles de enfrentamiento también han sido más a menudo y se pueden dar casos”, agregó.

Los sindicatos policiales han reclamado un proyecto de este tipo en más de una ocasión. En el último encuentro con Negro, el SUPU le presentó un documento de varias páginas con “propuestas y observaciones” en el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas, que incluía la creación de la “Ley del Herido”. A grandes rasgos, contiene los mismos planteos que el texto de Ojeda.

“Nos transmitió que iba a impulsar la ley del herido y nos pasó un bosquejo que habían armado con su equipo, con el cual nosotros le hicimos algunas observaciones porque no era lo que nosotros pretendíamos”, explicó el presidente del SUPU.

Casos recientes

Este mismo miércoles, un policía fue baleado durante un allanamiento en la localidad de José Pedro Varela, en Lavalleja, según informó la Jefatura de Policía del departamento.

Se detuvo a dos hombres tras una investigación “de hechos delictivos contra la propiedad y vinculados a la comercialización de drogas ilícitas”. Al intentar escapar del lugar, uno de ellos disparó contra un efectivo, quien fue trasladado a un centro médico sin mayor riesgo.

Otros casos llamativos se dieron a principios de julio. Un policía fue atacado a balazos en el barrio Peñarol, cuando se encontraba dentro de un auto de investigación, por lo que no estaba identificado. Había concurrido al lugar tras registrar detonaciones de arma de fuego mediante el sistema ShotSpotter —tecnología que se encarga de detectar y localizar disparos— y al llegar, recibió los impactos de bala desde una casa.

Al día siguiente, dos efectivos fueron heridos de bala durante un operativo por un hurto en un residencial ubicado entre los barrios Atahualpa y Prado.

Los policías llegaron al lugar tras recibir el aviso de que había delincuentes dentro del residencial. Cuando arribaron, se produjo un tiroteo y los dos agentes recibieron impactos de bala.