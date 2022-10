Ley de Cuotas “no fue suficiente”: senadora blanca busca paridad de género en cargos electivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras varias postergaciones, el proyecto de ley que propone la paridad de género en cargos electivos, elaborado por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, ingresó a la comisión especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado.

“Lo presentamos el año pasado, pero vino la LUC y luego este año llegó la Rendición de Cuentas. Finalmente se presentó y ahora comienza la discusión y los aportes de diferentes organismos locales e internacionales y la sociedad civil que abordan temas de género”, dijo la legisladora a El País.



El objetivo del actual proyecto, aclaró Rodríguez, es impulsar el equilibrio de la representación paritaria en los cargos electivos, algo que en la ley actual de Cuotas no está previsto. “Hasta el momento, el régimen bajo el cual actúan los partidos políticos los obliga a que exista una mujer en cada terna pero no un reparto paritario. Lo nuevo es el acceso equitativo a los cargos, y eso corre tanto para casos donde existan más hombres como en los que existan más mujeres. Eso es lo que buscamos cambiar”, indicó.

A su entender, la actual ley representó un avance importante, pero “no fue suficiente”. Y recordó que durante su período como diputada intentó impulsar un proyecto de Ley de Paridad que terminó siendo una ampliación de la Ley de Cuotas.



“Queremos pasar de dejarle un tercer lugar a la mujer a que sea un hombre y una mujer por igual; hasta el momento se han usado todos los instrumentos para evadirlo”.



También aborda temas que la actual Ley no contempla, como las vacancias, agregó. “Hoy la suplencia no está contemplada. En este proyecto de ley establecimos que en caso de las vacancias debe ser sustituido por una persona del mismo género representado. Y no hablamos de sacar hombres para poner mujeres, sino que hablamos del género subrepresentado. Puede ser que en algunos puntos sea el del varón que abandone el lugar, entones ahí tiene que entrar otro varón. Este proyecto contempla el género subrepresentando”, dijo.

Adhesiones

La iniciativa de Rodríguez ya cosechó adhesiones, como la de la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti. “Históricamente tuve una posición contraria a la cuota porque entendía que las personas que trabajaban lograban lo que querían, pero hoy entiendo que es un mecanismo imprescindible para lograr una representación equitativa. Y Uruguay está muy rezagado en esta temática, somos de las pocas democracias plenas que no hemos avanzado, en este tema estamos súper mal”, señaló.