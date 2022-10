"Esta boca es mía": fuerte cruce entre Gloria Rodríguez y Marguery terminó con disculpas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un debate sobre el proyecto de ley sobre paridad de género que se estudia en la Comisión de Senado terminó con fuertes gritos y un pedido de disculpas, ayer en Esta boca es mía.

En la emisión del programa conducido por Victoria Rodríguez, la senadora nacionalista Gloria Rodríguez y su par frenteamplista Silvia Nane llegaron al piso para conversar e intercambiar sobre el tema. Y como de costumbre, hubo rispideces y opiniones encontradas, pero siempre en tono cordial.

Eso hasta que, hacia el final del debate, la tensión aumentó entre Gloria Rodríguez y Fernando Marguery, hasta decantar en una serie de gritos cruzados que Victoria Rodríguez intentó disipar ofreciéndole sus disculpas a la invitada central.

Rodríguez explicaba que no se puede admitir que en un órgano de gobierno no esté representado más del 51 por ciento de la población, en referencia a la proporción de mujeres y hombres que hay en los cargos de decisión.

Marguery la interrumpió: "¿Usted considera que las mujeres votan mujeres? ¿O las mujeres votan hombres? Porque no estar representado significa que un hombre no representa a mujeres, cuando no es cierto (...) Es más, la mayoría de las mujeres votan hombres".

Rodrígue intentaba explicarle que las mujeres votan hombres porque son los que encabezan las listas, pero el panelista la interrumpió: "No parece razonable, perdon". "No es proporcional, sabemos perfectamente de qué estamos hablando", aclaró Rodríguez, y ambos siguieron en un duro intercambio.

"¡Hay mujeres en la política, si no les alcanza o no les gusta el número ese es otro tema!", reclamó más tarde Marguery, y Rodríguez dijo que "siempre tenemos a alguien que tiene que defender la otra parte, y acá lo defendemos a él".

"¡Ojalá haya mujeres en todos lados, pero a trabajar!", reclamó entonces el panelista, y la senadora lo frenó: "Cuidado con 'a trabajar'. Es ofensivo decir 'A trabajar', porque nosotras las mujeres trabajamos. No se lo permito".

"Usted no tiene nada que no me pueda permitir a mí", reclamó Marguery, y finalmente medió Victoria Rodríguez. "Senadora, por favor le pido disculpas", cortó, para cederle la palabra a Nane y dar por cerrado el tema.