Picante debate en "Este boca": Victoria debió ponerle "bozal" a Fernando Marguery

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta boca es mía abordó este martes las polémicas afirmaciones del senador Jorge Gandini, quien cuestionó una aparente dualidad de criterio en Fiscalía. A juicio del legislador, los fiscales avanzarían con más "velocidad" sobre los casos que afectan a este gobierno en relación al anterior del Frente Amplio. "Ganamos el gobierno pero no el poder", añadió en una reunión con militante blancos en Mercedes.

Los comentarios generaron repercusiones políticas y un comunicado de Fiscalía. En el programa de Teledoce, las aguas se dividieron rápidamente.

El periodista Fernando Marguery consideró que lo expresado por Gandini fue "solo" su opinión y que no presentó "pruebas", aunque le quitó trascendencia.

"Expresó una opinión que parece estar basada en una percepción y no en datos concretos", dijo y añadió: "Esto no es más que criticar a la Justicia. Está totalmente dentro de las normas. Si no, (la Justicia) sería un instituto impoluto al que no se puede criticar... Es la opinión de Gandini. Esto no es grave. No se dañan las instituciones. Es una pavada".

La posición de Marguery lo hizo enfrentarse con el resto de los panelistas, en especial con Fernanda Sfeir y con Verónica Amorelli. La temperatura del debate subió tanto que debió intervenir Victoria Rodríguez para "taparle la boca" a Marguery.

Cuando Amorelli calificó de "preocupantes" las expresiones de Gandini, Marguery la interrumpió: "Ya arrancaste con el dramatismo tuyo". "Arranco como quiero. Por suerte, estamos en un país libre y cada uno dramatiza lo que quiere", respondió Amorelli.

Fernanda Sfeir cuestionó la generalización de Gandini, lo que tildó como "peligroso". "Hay buenos fiscales y malos fiscales, como hay buenos o malos periodistas", dijo. "Hay un riesgo cuando los formadores de opinión empiezan a instalar el descreimiento en fiscales y la Justicia. Puede ser complicado cuando una persona tenga que hacer una denuncia. ¿Con qué sentimiento se presenta? No es para ser fatalista, pero creo que las instituciones hay que cuidarlas", consideró la panelista.

Esta vez, Marguery también discrepó. Le dijo a Sfeir que lo que decía era una "reverenda tontería". Entonces ella replicó: "Todo lo que no salga de tu boca es una tontería". Como la discusión subía en intensidad, intercedió Victoria Rodríguez para tapar la boca a Marguery. "Termina, gorda", le dijo a Sfeir.

El panelista reaccionó con una sonrisa al "bozal", lo que hizo bajar la temperatura del debate.

Mirá el video (el gesto de Victoria Rodríguez se produce en el minuto 10:50)