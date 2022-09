El duro editorial de Fernando Marguery tras cruce con diputado: "La mentira genera violencia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Marguery ha estado en el centro de la polémica luego de que el diputado del MPP (Frente Amplio), Javier Umpiérrez, lo calificara de "lumpen" en Twitter. Más allá del intercambio en esa red social, el periodista hizo alusión al caso en el programa de Teledoce.

"Es mucho más violento mentir. Si sentás a alguien ahí para entrevistarlo y te revuelca a mentiras. Para mí es de una gran violencia. Prefiero que me diga en al cara todo lo que tenga para decir a que me mienta. Parte de la violencia nace a partir de la mentira. Quienes hoy reclaman el mejor tono, me parece que están siendo hipócritas. Porque la violencia se genera del ocultamiento, el descrédito. No se genera diciendo una cosa fuerte o golpeando la mesa", opinó.

Luego fue más concreto y se refirió a Umpiérrez. ¿Quién es más violento? ¿Sebastián Da Silva porque tiene un tono medio rústico y va para adelante y dice cosa o un diputado del MPP que ayer me escribió y me puso "lumpen"? ¿A mí qué me importa que me diga "lumpen"? No son importantes las opiniones de la gente. ¿A quién puede agredir una opinión? Sí una mentira, una falsedad. Entonces, que Da Silva sea fuerte o Graciela Bianchi, pero mentir, engañar, eso genera violencia", prosiguió.

Complementó que a su juicio, algunos discursos de la oposición apelan a la mentira y genera violencia. "Decir todos los días que el hambre, la desnutrición, la carestía... eso genera violencia. No seas malo. Una opinión no. Vas a pedir a Dios rogando con el mazo dando. Vas a pedir que se baje el tono pero "este gobierno neoliberal que le da a Monte Paz privilegios... Eso es violencia. Eso es un insulto", finalizó.