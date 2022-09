Las mujeres representan solo el 21% de legisladores en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves 15 es el Día Internacional de la Democracia, y Uruguay tiene bastante para celebrar en ese sentido. Desde hace años el país se ubica arriba en muchos de los indicadores que se emplean para medir la calidad democrática de diferentes países. Sin embargo, hay un indicador en el cual Uruguay viene rezagado: la representación política paritaria.

La representación femenina en uno de los ámbitos de decisión política en Uruguay -el Parlamento- no es alentadora, pese a que se cuenta con una ley de cuotas.

En un artículo publicado en diciembre pasado, se daba cuenta de que “la ley de cuotas, que se aplicó por primera vez en las elecciones de 2014 (...) significó un incremento de la representación parlamentaria femenina”, pero que aún con esa ley no se llega a una representación de un tercio de mujeres en el Parlamento, sino que se ubica en 21% (en comparación con otros países latinoamericanos, Uruguay se ubica en el puesto número 11 en este sentido).



La organización ONU Mujeres lanzará ese mismo día una campaña de divulgación de esta temática, para contribuir a una mayor representación femenina en cuanto al Poder Legislativo. En ella, varias personalidades nacionales como Cristina Morán aportarán su presencia para generar más conciencia sobre este aspecto de la calidad democrática.



Vale decir que tanto integrantes del Partido Nacional como del Partido Colorado han presentado respectivos proyectos de ley para alcanzar una representación más equitativa en cuanto a género en el parlamento nacional. Gloria Rodríguez por el Partido Nacional, y Fátima Barruta, por el Colorado, han presentado cada una un proyecto legislativo, en el Senado y Diputados respectivamente.



Barruta dijo que su iniciativa duerme el sueño de los justos en la burocracia del Palacio Legislativo, y estima que ahí seguirá mientras no haya “voluntad política” para subsanar esa carencia en cuanto a representación. “No parece haber interés, y es algo histórico”, evalúa y agrega que no se trata de un tema “de capacidades”. “Poner el eje en si es más o menos ‘capaz’ es un error. La pregunta es en qué sociedad queremos vivir. Qué quiere decir cuando hablamos de una sociedad más justa y equitativa. Esa es una pregunta más profunda”.



El diputado del Partido Independiente Iván Posada es el delegado de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, y para él la actual representación femenina en el Poder Legislativo es en parte fruto del sistema electoral uruguayo, con sus lemas y múltiples listas dentro de cada uno de esos lemas. “En cualquier lema, la multiplicidad de listas termina generando una ‘corrección’ de cualquier sistema de discriminación que se estableza”, dice Posada al respecto y la relación entre representación femenina y masculina parece darle la razón.



Por más que haya una ley de cuotas si en una lista quien la encabeza es un hombre, eso anula la posibilidad de que las mujeres alcancen una mayor representación. Y eso, añade Posada, es el paisaje mayoritario en todos los partidos políticos uruguayos: los hombres ocupan, invariablemente, los puestos de liderazgo, tanto sectoriales como partidarios. “Cuando las mujeres se abran paso en las estructuras de los partidos y le disputen los lugares a los hombres, eso cambiará”.

Una campaña que busca difundir argumentos

Con el aporte de varios referentes sociales, culturales y políticos, la campaña de la organización ONU Mujeres se centrará en algunos postulados para promover una mayor representación femenina en la política. Entre ellos, que la democracia ya no es únicamente un sistema político con elecciones libres, sino “un modo de vida que exige procesos transparentes, legítimos e inclusivos”.



También, que “la inclusión de las mujeres con plenos derechos en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades es consustancial a (...) la cultura democrática”.



Además, entre los puntos a comunicar se halla la constatada ineficacia de la actual ley de cuotas para el incremento significativo de la representación de mujeres en listas electorales, lo cual da el actual 21% de representación femenina parlamentaria.