Larrañaga y Salinas se reunieron con intendentes; hoy puede haber récord de casos

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, recibió este miércoles antes del mediodía al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y a un conjunto de intendentes para dialogar sobre aspectos relacionados al coronavirus y su prevención, en la previa al fin de semana largo por el 2 de noviembre (Día de los muertos), que incluirá el festejo de Halloween (31/10), y la temporada estival que se avecina.

Tanto la Policía como las intendencias están trabajando de forma conjunta para fiscalizar y respetar que no se generen aglomeraciones ni fiestas clandestinas. La semana pasada, Interior informó que desde el inicio de la emergencia sanitaria lleva más de 300 procedimientos y 8.000 personas registradas.

De la reunión participaron los intendentes Jesús Bentancur (Maldonado) y Napoleón Gardiol (Colonia). También estuvieron los intendentes electos Carolina Cosse (Montevideo), Yamandú Orsi (Canelones), Ana Bentaberri (San José), Enrique Antía (Maldonado) y Alejo Umpiérrez (Rocha). La selección se debió a que son los departamentos con más flujo turístico.

Larrañaga y Salinas

"Con el ministro de Salud Pública acordamos hace unos días hacer una primera reunión con los intendentes electos y algunos en ejercicio de todos los departamentos con costa. Es decir, desde Colonia a Rocha. Nos parece muy importante porque hacemos referencia a una extensión de costa que supera los 550 kilómetros. Nos parecen importantes estas reuniones con referentes que tienen liderazgo. Después seguiremos con otros intendentes simplemente para aunar criterios de los desafíos que tenemos para adelante. Desafíos inmediatos: para el fin de semana pero mirando a la temporada estival. Nos parece vital. O nos cuidamos entre todos o podemos tener debilitamientos en los estándares sanitarios", comentó Larrañaga.



El ministro sostuvo que "hay órdenes para evitar y pedir que se eviten fiestas clandestinas que perjudiquen a todos los uruguayos".



"El ministerio va a preocuparse que las fiestas no se concreten y en caso que se hagan tener una presencia. Estamos trabajando también con las fiscalías (...) Uno entiende la fatiga, el cansancio de la gente, el seguir con esa suerte de una nueva normalidad que es compleja, pero tenemos que acostumbrarnos a esto a este nuevo tiempo. No podemos luchar contra una corriente que se está dando en el mundo y nosotros venimos salvando con buena nota por el esfuerzo de la gente", remarcó.

Alejo Umpiérrez, Daniel Salinas, Jorge Larrañaga, Enrique Antía, Carolina Cosse. Foto: Darwin Borrelli.

Por otra pare, Salinas destacó que "no estamos igual que antes". "No tenemos la misma cantidad de casos, tenemos más". Asimismo reconoció que este miércoles puede haber un nuevo récord de contagios. "Ojalá me equivoque", dijo. El récord diario ocurrió el 20 de octubre cuando se registraron 64 nuevos casos activos.



"Entendemos que tenemos que ir paso a paso superando dificultades. Hoy tenemos un fin de semana con Halloween que se ha transformado en un mecanismo de juntarse, tenemos el 2 de noviembre que la gente va a los cementerios y hay algún culto y una situación sanitaria distinta a la de un mes atrás y ese es el punto", explicó.



Salinas pidió "hacer un llamado a un nuevo pacto social". "Un pacto donde estemos comprometidos para ver cómo manejamos este cambio de la civilización porque esto implica un cambio de la civilización. Hay limitaciones en la movilidad, cuarentena en muchos países, toque de queda que han generado respuestas de la sociedad que se dan a reacciones que no se desean. No queremos llegar a ese tipo de medidas si no generar un pacto con la sociedad que estamos para cuidarnos, para mantener un status, porque si se cae el status sanitario es como un dominó. Se caen otras zonas, la población no quiere eso, tenemos que ir a un nuevo pacto social donde digamos estas son las reglas que los vamos a dar los uruguayos".



"Creo que ha habido un afloje. Las cosas están bajo control aún hoy, pero no queremos llegar a perder ese hilo epidemiológico y precisamos que la gente se ponga las pilas y si estamos diciendo las cosas no es por capricho, es por evidencia científica", puntualizó.



Intendentes

Cosse agradeció a Larrañaga por haber organizado dicha reunión. "Estuvimos conversando un buen rato sobre evolución de números referidos a la pandemia y reflexionando sobre lo que significa la pandemia en términos civilizatorios (...) Lo que conversamos también fue que se protocolizarán más cosas porque el camino no nos parecía que fuera prohibir", sostuvo.



"En los últimos tiempos ha habido aumento de los casos nuevos y se planteó una reunión de colaboración. Estábamos todos los intendentes de la costa sur. Se vienen desafíos con la temporada y desafíos que nos comprometen a todos los uruguayos. Está en juego la salud de las personas. Es un virus que mata. Hay que cuidarnos porque es importante mantener el trabajo en épocas de crisis económicas (...) Vamos a colaborar en todo lo que está a nuestro alcance para construir una forma de relacionarnos", indicó.



"Hacemos mucho más daño del que podemos imaginar yendo a una fiesta clandestina o mal organizada que puede parecer divertida. La Intendencia de Montevideo ha tenido un papel muy solidario con la situación actual y lo vamos a seguir teniendo y trasmitiendo este mensaje. Haber convertido la rambla y 18 de Julio en peatonal son gestos que Montevideo puede tener", agregó.



Cosse exhortó también a que las personas que se trasladan en el transporte público usen el tapabocas.

Carolina Cosse, Yamandú Orsi, Jesús Bentancur, Alejo Umpiérrez, Daniel Salinas, Jorge Larrañaga y Enrique Antía. Foto: Darwin Borrelli.

Umpiérrez, por su parte, dijo que "hay una luz amarilla en el horizonte y estamos jugando en zona de riesgo y llegó el momento que todos nosotros asumamos que hicimos un relax".



"Hoy día la vacuna no existe pero tenemos el tapaboca y es parte central en el futuro del funcionamiento de la sociedad mientras no haya vacuna (...) Esta es una situación que está en nuestras manos controlarla", manifestó.

Antía, en tanto, contó que le sugirieron a los ministros "alguna sanción a aquellos que violen la declaración jurada".



"Está claro qué hay muchos extranjeros que van a venir y son muchos miles: 40.000 o 50.000. Tienen que cumplir la cuarentena. Hoy fue un llamado de alerta de los ministerios y la posibilidad de que actuemos en conjunto para tomar medidas de prevención tenemos que coordinar un poco eso. Más del 80% de los uruguayos van a estar en la costa este verano", sumó.



"Tiramos algunas ideas para que la analicen los responsables del Ministerio del Interior y Salud Pública. El valor de la reunión de hoy es que el gobierno llama a diferentes líderes para que se sumen a la prevención del COVID-19 que se está por escapar de las manos

Asimismo el intendente canario Orsi señaló que "cuando las actividades que todos queremos tener se llevan a cabo respetando los protocolos el resultado es bueno". "Esto es en defensa de la libertad, el problema es cuando nos salimos de ahí", remarcó.



"Es bueno que seamos conscientes de la ventaja y virtud de la oportunidad que se nos presenta. Si no logramos hacer que los números se frenen no sé si podemos estar hablando con tranquilidad", expresó.