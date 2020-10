Las fiestas y reuniones clandestinas se disparan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una fiesta en el barrio montevideano del Prado, con algunas escaramuzas incluidas. Otra celebración clandestina en el departamento de Canelones. Y seguramente alguna celebración más que posiblemente no haya sido descubierta o, tal vez, informada cuando se cerró esta nota. Todo eso más o menos al mismo tiempo que el gobierno comunicó el nuevo protocolo que va a regir en cuanto a reuniones y fiestas para el rubro económico de salones y eventos, y que ya generó algunas reacciones de los empresarios y emprendedores. El racconto puede incluso obviar las discusiones sobre el rebrote en Rivera, pero no los pedidos que le ha hecho el presidente Luis Lacalle Pou a “la barra joven” para que se cuide y que también cuide a su entorno.

Si antes de la pandemia, la uruguaya era una población propensa a la aglomeración (marchas, fiestas, paseos peatonales y más), luego de la llegada del coronavirus ese impulso tuvo que moderarse, pero la libertad responsable de la que habla el presidente a veces pone el énfasis en la primera palabra y no tanto en la segunda.

“Todos sabemos que la pandemia es mundial, y que el coronavirus mata”, dice el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González. “Y que el virus le cercena a miles de compatriotas muchas cosas: trabajar, estudiar, encontrarse... Pero la actitud de libertad responsable de la que el presidente habla es a lo que apostamos. Y mientras tanto lo que hacemos es llevar adelante guardias y recorridas, allí donde vemos que hay aglomeraciones los fines de semana. Entendemos que los tiempos, sobre todo de los adolescentes, son complicados. Pero hay que apostar al diálogo. Estoy seguro que muchos de los padres de los jóvenes que se juntaron en el Prado están o desocupados o en seguro de paro. Si no entendemos que esto depende de todos nosotros, va a ser muy difícil salir adelante, pero el trabajo que ha ordenado el ministro del Interior ha dado muy buenos resultados”.



No se le escapa ni a él ni a otras autoridades involucradas que los acontecimientos recientes se dan en un contexto en donde han aumentado los contagios y, simultáneamente, se anuncian paulatinos retornos de las actividades de salas de fiestas y eventos, conciertos musicales y, también, obras de teatro que empezaron a regresar a la cartelera.



“Fue un trabajo de siete meses y medio para llegar a todo eso. Y fue un trabajo colectivo, porque es de toda la sociedad. Sin esa mancomunión, hubiese sido muy complicado. Ahora tenemos un problema, pero durante todos estos meses como sociedad nos hicimos eco de cuidar que el coronavirus no se propagara. Ahora: también hay que entender que estamos entre dos países que están en su peor momento en cuanto a esta pandemia. Y tenemos que seguir con la guardia alta”, sostuvo González.



Mantener la guardia no solo es un tema de convivencia y sanidad, dice el jerarca. Es, también, una forma de no perder el trabajo que se ha hecho hasta ahora: “Y sí. Porque costó mucho llegar hasta acá y lo que demoró meses en alcanzarse puede perderse en un minuto. Todos tenemos ganas de ir a una fiesta o a un baile. O, si ese fuera el caso, poder despedir a un ser querido como antes. Pero esto nos afecta a todos, nos iguala. Por algo los encuentros deportivos se realizan sin público, por algo hay pocos conciertos de música y recién ahora los teatros están empezando a retomar algo de sus actividades”.