Lacalle remarcó que es "lógico" que defienda la LUC y dijo que "nunca" fue a comité político ni lo hará

El presidente Luis Lacalle Pou remarcó este viernes en localidad de Montes (Canelones) que es "lógico" que defienda la Ley de Urgente Consideración (LUC), en un contexto en que el Frente Amplio y el Pit-Cnt impulsaron un referéndum para derogar 135 artículos.

En rueda de prensa desde la ciudad canaria por la celebración de su 130º aniversario, Lacalle Pou hizo un racconto de fechas por las que, entiende, la norma tuvo tiempo de "estudiarse antes de que ingrese" al Parlamento, remarcando que "nadie llamarse a engaño de que había un compromiso por el país, que había ideas que el gobierno pretendía impulsar", que están comprendidas en la ley.

"Es lógico que lo defiendan. Obviamente que el presidente de la República no puede ir a un comité acá en Montes de un partido de la coalición a discurso. No lo he hecho. Nunca fui a un comité político partidario, y no lo voy a hacer en todo el período", subrayó el mandatario.



"Yo no hablo de temas partidarios. Lo que sí hablo es de un proyecto de ley que tuvo iniciativa del Poder Ejecutivo, como marca la Constitución, y que es una ley que vamos a defender", enfatizó en esa línea.



Aseguró que la defiende "primariamente", de la siguiente manera: "¿Después de un año y tantos meses de vigencia de la ley, qué perjuicio ha habido con la ley?".



Este martes, Lacalle Pou remarcó en su discurso durante evento por los cinco años del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED): "Hicimos campaña hablando de ella, la pusimos en términos jurídicos, cumplimos los plazos constitucionales y luego se aprobó. Y en términos generales no la aprobó solo la coalición, la aprobó otro partido también”. Entre los puntos que destacó de la LUC, señaló que “cualquier policía de cualquier barrio del país hoy siente que hay un gobierno que lo respalda”.



El senador comunista Óscar Andrade en un principio dijo que el presidente caminaba "sobre la cornisa" al referirse a la LUC, en referencia al artículo 77 de la Constitución, que indica en su inciso 5, que "el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral".



Pocos días después, consideró que hay diferentes lecturas sobre si Lacalle Pou puede o no hablar de la LUC, tras lo cual reclamó debatir con el mandatario acerca del buque insignia del gobierno. Varios dirigentes políticos, de un bando y otro, se han pronunciado sobre el asunto.